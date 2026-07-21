原價加推60伙 元朗芊御一房折實401萬起

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，「芊御」新加推的60伙，涵蓋8伙一房及52伙兩房，實用面積290至413方呎。扣除最高16%折扣優惠後，折實價由401.65萬至557.52萬元，折實呎價由1.3萬至14,150元。

下半年首個推售全新盤、新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」首輪即日沽清，帶動一手市場氣氛升溫。發展商乘勝追擊昨日加推第4號價單，涉60伙，扣除最高16%折扣優惠後，折實價401.65萬元起，折實呎價1.3萬元起，折實平均呎價13,566元，屬原價加推。該盤最快日內上載銷售安排，有機會周六展開次輪銷售。

新地代理業務部助理總經理(銷售)林青龍指，項目設有全新示範單位，以第1座12樓G室為藍本搭建，屬無改動示範單位，實用面積404方呎，兩房(開放式間隔)，設有連接客飯廳的三合一露台，面積合共40方呎，已於首輪銷售後開放予公眾參觀。

當中入場單位為1座5樓H室及5樓J室，同為實用面積290方呎一房，折實價401.65萬元，呎價13,850元。

海瑅灣II周六首賣108伙

將軍澳日出康城壓軸一期、信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」昨上載銷售安排，落實本周六首輪發售257伙，當中108伙以價單出售，其餘149伙則招標發售。

該盤價單發售單位將於周五下午5時截止認購，當中主打兩房(開放式廚房)戶型，佔逾75%，折實價由686.6萬元起；而一房單位全數折實價600萬元以下，包括最低售價的5(5B)座7樓F室，實用面積347方呎，折實價574.6萬元。另外，「海瑅灣I」昨日售出2B座15樓A室，實用面積775方呎，成交價1,594.4萬元，呎價20,573元。