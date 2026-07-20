上環遺產住宅地盤放售 「千年地契」意向價僅 9600萬

世邦魏理仕承遺產執行人命，獲委任為獨家代理，現以私人協商形式出售位於香港上環樓梯臺 6至 8號，屬上環逾2,400方呎低密度住宅地盤。物業由已故業主由 1976年開始持有至今逾半世紀，現由家族成員作為遺產執行人委託世邦魏理仕推出市場出售，意向價僅 9,600萬元。

樓梯臺 6至 8號位處上環半山地段，地盤面積約 2,479方呎，屬 999年地契，此類 999年業權物業一向深受市場歡迎，尤其受到內地買家青睞。在城市規劃角度上，物業位處於「住宅（丙類）」地帶，最高地積比率可達 5倍，建築物高度上限為 12層，極適合規劃為中低密度的優質住宅項目。目前物業狀態為地皮交吉，新買家購入後即可隨時入則動工，縮短發展周期，迅速釋放項目價值。