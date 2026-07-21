蔡天鳳前家翁鄺球尚文苑居屋315萬售出 曾借盡九成半按揭 因斷供淪銀主盤

據悉，銀主於今年3月由滙豐銀行以銀主身份首次放售，當時叫價320萬元(未補地價)，呎價約10,997元，挑戰該居屋近三年呎價新高。直至近日以315萬元(未補地價)售出，呎價約10,825元，較銀主原叫價低5萬元或約1.6%。

28歲名媛蔡天鳳2023年遭肢解碎屍案早前備受關注，其前家翁鄺球被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪。鄺球名下位於荃灣居屋尚文苑去年因斷供遭銀行接管，單位新近以315萬元售出，較銀主叫價低5萬元或約1.6%，但較買入價高約44.3%。

與正常同類戶造價低近7%

翻查資料，該屋苑近期一個實用面積約296方呎高層同類戶，以338萬元賣出，可見是次成交價較正常同類戶兩個月前售價低約6.8%。

鄺球斥逾218萬元買入 借盡九成半按揭

資料顯示，原業主鄺球於2020年以218.24萬元(未補地價)一手購入上址，並向滙豐承造九成半按揭，貸款額約207.38萬元。不過其後因斷供單位，於去年被「釘契」，並遭滙豐入稟收樓。以最新成交價計算，單位6年間升值96.76萬元或約44.3%。

房委會及後收緊綠表申請人資格

蔡天鳳案發生後，鄺球被揭持有加多利山豪宅，同時仍可以綠表購入居屋單位惹來關注，質疑申請機制是否存在漏洞。房委會及後收緊綠表申請人資格，與白表看齊，即買入屋居前24個月，不得在港擁有物業。新規定由「居屋2023」起實施，房協及後推售的居屋、位處觀塘安達臣道「朗然」亦跟隨此規定。