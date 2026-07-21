叡璟料最快月底獲批售樓紙 夥中原特設旗艦店｜西南九龍新盤

華潤置地（海外）旗下西南九龍發祥街西全新住宅項目「叡璟」，預計最快7月底前獲批預售樓花同意書，緊接盡快推出市場。中原地產為讓客戶進一步了解項目優勢及特點，特意於區內設立「中原地產叡璟旗艦店」(第1期至第4期)，方便客戶掌握項目最新資訊。 華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，市場反應熱烈，項目接獲眾多查詢，包括內地及海外客、專業人士、區內分支家庭，以及投資客，當中亦不泛大手客。 華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲，項目合共提供逾 2,200伙單位，第一期逾500伙即將登場 ，涵蓋一房至三房 。其次，項目在生活配套上引領潮流，引進 「華潤萬象生活」 ，亦是該品牌首度進駐香港，為項目打造近10萬方呎的全新大型購物及休閒新地標。

上半年一手成交錄逾1.1萬宗 創7年同期新高 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示 ，今年上半年樓市交投造好，尤其是一手新盤市場。根據一手住宅物業銷售監管局網站數據顯示，2026年上半年一手成交總數錄得約11,600宗，創下7年同期新高紀錄，成交總金額更超越1,400億元。踏入下半年，本港整體經濟環境保持穩健發展，市場剛性需求依然強烈，加上財富效應正進一步釋放，料樓市旺勢持續。陳永傑續指，外圍經濟環境亦傳來利好消息，最新數據顯示美國通脹率放緩至3.5%，市場對於再度加息的預期急劇降溫，意味著息率短期內將維持不變，甚至有望步入減息週期，相信可提振買家的入市信心 。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，西南九龍區內近十年未有可提供逾 2,200 伙的新盤供應，如今「叡璟」 閃耀登場，不僅為區內增添新供應。據中原分行數據顯示，今年上半年南昌站兩大指標屋苑「匯璽」及「維港滙」，合共錄得130宗二手成交，足證區內交投暢旺，平均呎價穩守約2.5萬元水平。租賃交投同樣表現亮眼，上半年該兩大屋苑合共錄得超過300宗租賃成交，平均呎租近60元，部份優質單位的呎租更高逾70元，反映區內租金支撐力十足，以此租金水平推算，有信心「叡璟」入伙後的租金回報率可順利超越4厘，對自住或長線投資客而言均極具吸引力 。