減價策略奏效！新世界長沙灣甲廈永康街83號低層戶739萬成交｜商廈市況

長沙灣永康街83號由新世界發展，大廈樓高28層，另設有4層地庫及天台。(中原工商舖提供)

本港工商舖市場表現逐步回穩，具備品牌效應與優質配套的全新項目，持續備受實力買家及專業機構追捧。新世界發展(017)旗下長沙灣甲廈永康街83號，近期以減價推售策略奏效，由5月迄今累計推售55個單位中，已順利售出42伙。近日剛錄得一宗名人入市個案，長沙灣永康街83號低層戶以約739萬元易手，平均呎價約7,280元。新買家為前香港教育城行政總監鄭弼亮及其太太，是次以私人名義購入。

中原(工商舖)工商部副區域營業董事陳樂瑤表示，是次成交項目位於長沙灣永康街83號8樓B3室，建築面積約1,015方呎，以約739萬元易手，平均呎價約7,280元。新買家為前香港教育城行政總監鄭弼亮及其太太，以私人名義購入。據悉，長沙灣永康街83號配套完善及地理位置優越，備受市場及專業人士看好，因而吸引不少買家果斷決定入市。