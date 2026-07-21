減價策略奏效！新世界長沙灣甲廈永康街83號低層戶739萬成交｜商廈市況

本港工商舖市場表現逐步回穩，具備品牌效應與優質配套的全新項目，持續備受實力買家及專業機構追捧。新世界發展(017)旗下長沙灣甲廈永康街83號，近期以減價推售策略奏效，由5月迄今累計推售55個單位中，已順利售出42伙。近日剛錄得一宗名人入市個案，長沙灣永康街83號低層戶以約739萬元易手，平均呎價約7,280元。新買家為前香港教育城行政總監鄭弼亮及其太太，是次以私人名義購入。
中原(工商舖)工商部副區域營業董事陳樂瑤表示，是次成交項目位於長沙灣永康街83號8樓B3室，建築面積約1,015方呎，以約739萬元易手，平均呎價約7,280元。新買家為前香港教育城行政總監鄭弼亮及其太太，以私人名義購入。據悉，長沙灣永康街83號配套完善及地理位置優越，備受市場及專業人士看好，因而吸引不少買家果斷決定入市。
陳樂瑤補充，同廈11樓B5室亦獲香港數理教育學會斥資購入，單位建築面積約1,015方呎，成交價約730萬元，平均呎價約7,202元，上述兩宗成交呎價均屬市場合理水平。
分4輪發售 累沽近八成
陳樂瑤稱，發展商採取策略性減價推售，先後分作4階段推售55個單位，涉及單位建築面積由約545方呎起，當中已沽出42戶，平均呎價約7,000元，當中發展商亦會因應準買家情況而提供個別優惠。
陳樂瑤續稱，長沙灣永康街83號由新世界發展，大廈樓高28層，另設有4層地庫及天台。大廈每層寫字樓均設有專屬茶水間、育嬰室及行政人員洗手間，並設有雙平台花園可供休憩。此外，物業亦提供設有約182個私家車位的大型停車場，能全面配合企業的物流、營運及員工需求；加上項目鄰近港鐵荔枝角站，步行路程僅約5分鐘，交通網絡連繫各大主要商業區，人流及物流進出都相當便捷。
陳樂瑤指出，該物業地理位置優越，空間規劃靈活，能完美迎合不同類型用家的需求。隨著發展商配合市況策略性調整價格，是次成交更錄得名人及專業教育團體接連進駐，充分反映市場實力買家對項目的信心，配合物業本身無可比擬的品牌配套與空間優勢，性價比極高。陳氏預計，未來會吸引更多專業人士、學術機構及跨國企業相繼進駐，進一步推高區內商貿物業的整體交投氣氛。