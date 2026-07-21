新盤653組大手客掃貨破紀錄 上半年購入單位數目創歷史新高｜樓市數據

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上半年一手私人住宅買賣登記錄12,457宗，大手客購入單位佔整體約14%，即平均每7宗一手成交就有1宗來自大手客，平均每組大手客斥資2,663萬元入市，反映樓市撤辣兩年以來，投資者已成為推動一手交投的重要力量。

新盤市場大手客持續活躍。中原地產最新數據顯示，2026年上半年一手市場錄653組大手客(購入2伙或以上)，合共掃入1,794伙，涉資173.88億元，較去年同期分別大幅飆升1.1倍、1.4倍及1.7倍，成交宗數、伙數及金額齊創歷史新高。

其中仍以「一客兩食」佔大多數，共錄約420組，佔整體逾六成；掃入5伙以上的中量級大手客錄65組；而購入10伙以上的超大手客則有7組，當中連掃12伙以上的「西餅客」佔5組，最大手更連購16伙。

6 月內地客比例料逾四成

踏入第二季尾聲，發展商推盤放慢，未有大型焦點新盤推售前，大手客入市動力隨之減弱。6月份合共錄83組大手客掃入229伙，涉資26.7億元，較5月份的153宗、384伙及35.6億元，成交宗數按月減少45.8%，創近3個月新低。6月大手客市場除了本地買家外，亦吸引不少內地客及公司名義買家進場，估計內地背景買家比例高達四至五成。