新盤653組大手客掃貨破紀錄 上半年購入單位數目創歷史新高｜樓市數據

新盤市場大手客持續活躍。中原地產最新數據顯示，2026年上半年一手市場錄653組大手客(購入2伙或以上)，合共掃入1,794伙，涉資173.88億元，較去年同期分別大幅飆升1.1倍、1.4倍及1.7倍，成交宗數、伙數及金額齊創歷史新高。
每組平均斥資2663萬 「西餅客」頻現身
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上半年一手私人住宅買賣登記錄12,457宗，大手客購入單位佔整體約14%，即平均每7宗一手成交就有1宗來自大手客，平均每組大手客斥資2,663萬元入市，反映樓市撤辣兩年以來，投資者已成為推動一手交投的重要力量。
其中仍以「一客兩食」佔大多數，共錄約420組，佔整體逾六成；掃入5伙以上的中量級大手客錄65組；而購入10伙以上的超大手客則有7組，當中連掃12伙以上的「西餅客」佔5組，最大手更連購16伙。
6月內地客比例料逾四成
踏入第二季尾聲，發展商推盤放慢，未有大型焦點新盤推售前，大手客入市動力隨之減弱。6月份合共錄83組大手客掃入229伙，涉資26.7億元，較5月份的153宗、384伙及35.6億元，成交宗數按月減少45.8%，創近3個月新低。6月大手客市場除了本地買家外，亦吸引不少內地客及公司名義買家進場，估計內地背景買家比例高達四至五成。
荃灣形瑨成為6月一手「吸金王」
縱觀6月表現，新鴻基地產(016)旗下荃灣「形瑨」最為突出，單月錄29宗大手成交共掃入95伙，涉及約6.69億元，成為6月一手「吸金王」。恒基地產(012)土瓜灣「壹沐」及紅磡「首岸」亦分別錄得16宗及13宗大手個案，共涉78伙。以上三大樓盤，佔月內大手客掃貨量75%。
公司客連掃16伙最矚目
儘管6月份市況稍為放緩，市場仍錄得超大手成交個案。月內一名投資者透過公司名義豪擲逾1.11億元，向恒地連購「壹沐」2期共16伙，當中包括第2座低層全層15伙，涉及總實用面積5,560方呎，平均成交呎價約20,047元，成為上半年最大單一掃貨個案，反映實力買家看好租務需求強勁，趁整固期吸納物業作長線收租。
陳永傑表示，隨着世界盃賽事落幕，市場焦點將重新回歸樓市，購買力逐步釋放，加上股市止跌回升，多個新盤正積極部署推售，預料第三季一手交投恢復活躍，大手客掃貨個案亦有望回升。