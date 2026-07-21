海德園累沽350伙套現逾31億 基座公共運輸交匯處正式啟用｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」第1期已屆現樓，項目累計成交佔第1期單位近6成，已突破350宗，套現超過31億元。第2期基座的公共運輸交匯處（柴灣(東)公共運輸交匯處）正式啟用，連同周日(26日)城巴開辦的全新路線770，一共九條路線以該處為總站。
住宅項目周邊巴士站更設近30條城巴路線，交通完備，連通港九新界，為居民提供便利的出行選擇。城巴全新特快線770，以「海德園」為總站，往返太古坊及北角等，並進一步覆蓋黃竹坑及香港仔等南區地點，全日大部分時間每20分鐘一班，每日提供服務。往返核心商業區中環、金鐘及灣仔的780號線，亦已改以「海德園」為總站，繁忙時間最密每 8 分鐘一班。其他巴士線包括服務 港島區的8H及49X號線，以及往返新界東的382、682、682A、682B及682P號線。
太古地產住宅業務總經理李愷淇表示，很高興與城巴合作，提供九條以「海德園」為總站的巴士路線，覆蓋港島區及新界東。未來「海德園」住客可透過專屬電梯直達交通總匯，乘巴士往返港島主要商業區，進一步提升項目交通便利性。
城巴策劃及車務編排主管黃漢中指，城巴一直致力為市民提供更完善的巴士網絡，設有九條路線以海德園為總站，當中全新的770號線往返「海德園」及田灣，途經太古坊、北角，為港島東整個社區提供更便捷的區內連繫，並進一步覆蓋南區。而居民乘搭附近巴士站的788前往中環最快僅需16分鐘，方便快捷。城巴將會密切留意「海德園」居民需要，在有需要時提升巴士服務。
「海德園」公共運輸交匯處未來亦會設有小巴站及的士站，可輕鬆接駁港鐵柴灣站及其他港鐵站。駕車方面，由海德園出發約10分鐘可達太古坊及太古城，約 15分鐘可達金鐘及中環。入伙後首兩年，發展商將為住戶提供往返港鐵杏花邨站的專車接送服務，提供海德園住戶專屬生活體驗。
「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397至938方呎。