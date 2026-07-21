海德園累沽350伙套現逾31億 基座公共運輸交匯處正式啟用｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」第1期已屆現樓，項目累計成交佔第1期單位近6成，已突破350宗，套現超過31億元。第2期基座的公共運輸交匯處（柴灣(東)公共運輸交匯處）正式啟用，連同周日(26日)城巴開辦的全新路線770，一共九條路線以該處為總站。

住宅項目周邊巴士站更設近30條城巴路線，交通完備，連通港九新界，為居民提供便利的出行選擇。城巴全新特快線770，以「海德園」為總站，往返太古坊及北角等，並進一步覆蓋黃竹坑及香港仔等南區地點，全日大部分時間每20分鐘一班，每日提供服務。往返核心商業區中環、金鐘及灣仔的780號線，亦已改以「海德園」為總站，繁忙時間最密每 8 分鐘一班。其他巴士線包括服務 港島區的8H及49X號線，以及往返新界東的382、682、682A、682B及682P號線。