淺水灣南灣大廈特色大平台單位意向價降至6180萬 以現狀交吉出售

國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)獨家代理，公開出售南灣道59號南灣大廈3樓C室，物業實用面積約2,085方呎，另附設特色雙平台，總面積共約1,893平方呎，以現狀交吉出售。物業意向價由原本6,800萬元，最新下調至6,180萬元，降幅達620萬元或約9.1%，呎價約29,640元。
物業為三房兩套房間隔，並設有工人房及多用途室，空間寬敞實用。單位更附設兩個有蓋車位。此物業最大特點是附設逾1,800方呎大平台，等同於擁有一個「戶外私人空間」，用途遠比露台實用，包括休憩、種植、養寵物，甚至打造私人花園。
物業環境清幽寧靜，私隱度高。屋苑鄰近淺水灣及南灣泳灘，前往赤柱廣場及The Pulse只需約6分鐘車程，生活配套完善。區內亦匯聚多間著名國際學府，包括香港國際學校(HKIS)。
較去年淺水灣道56號平台單位成交呎價低40%
第一太平戴維斯投資部表示，物業意向價由原本6,800萬元下調至6,180萬元，呎價約2.96萬元，相對去年淺水灣道56號平台單位(平台約1,664方呎)成交呎價49,419元，足足低出約40%。
根據近期淺水灣非特色單位豪宅成交個案，呎價普遍介乎約31,000元至49,000元，是次放售單位叫價每方呎低於3萬元，相信能吸引用家及投資者青睞。