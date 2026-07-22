淺水灣南灣大廈特色大平台單位意向價降至6180萬 以現狀交吉出售

國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)獨家代理，公開出售南灣道59號南灣大廈3樓C室，物業實用面積約2,085方呎，另附設特色雙平台，總面積共約1,893平方呎，以現狀交吉出售。物業意向價由原本6,800萬元，最新下調至6,180萬元，降幅達620萬元或約9.1%，呎價約29,640元。

物業為三房兩套房間隔，並設有工人房及多用途室，空間寬敞實用。單位更附設兩個有蓋車位。此物業最大特點是附設逾1,800方呎大平台，等同於擁有一個「戶外私人空間」，用途遠比露台實用，包括休憩、種植、養寵物，甚至打造私人花園。