北角逾千呎小型商住地盤放售 市值1.2億

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，現以私人協商形式出售位於香港北角月園街 18至20號，屬北角約1,618方呎商住重建地盤。業主於 2019年購入後已拆卸原有舊樓，買家可於成交後立即展開規劃及工程。由於地盤位處「商業／住宅」規劃地帶，重建方向具高度彈性，可考慮發展為住宅、寫字樓、銀座式商廈，或酒店並作學生宿舍營運。項目市場估值為約1.2億元。

北角月園街18至20號位處北角民生核心區，生活配套完善。步行約六分鐘即可到達炮台山港鐵站，兩分鐘內亦可抵達英皇道巴士站及電車站，輕鬆連接港九新界各地，交通極為便利。此外，物業距離大型文化綜合豪宅項目「皇都」（前皇都戲院）僅需步行一分鐘，同系商場 STATE THEATRE by K11亦為區內注入逾八萬平方呎全新零售樓面，帶來嶄新的居住及生活體驗。更大型的商場 WORFU只需步行三分鐘即可到達，內設超級市場及美食廣場，全面滿足居民日常所需。