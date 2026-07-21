北角逾千呎小型商住地盤放售 市值1.2億

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，現以私人協商形式出售位於香港北角月園街 18至20號，屬北角約1,618方呎商住重建地盤。業主於 2019年購入後已拆卸原有舊樓，買家可於成交後立即展開規劃及工程。由於地盤位處「商業／住宅」規劃地帶，重建方向具高度彈性，可考慮發展為住宅、寫字樓、銀座式商廈，或酒店並作學生宿舍營運。項目市場估值為約1.2億元。
北角月園街18至20號位處北角民生核心區，生活配套完善。步行約六分鐘即可到達炮台山港鐵站，兩分鐘內亦可抵達英皇道巴士站及電車站，輕鬆連接港九新界各地，交通極為便利。此外，物業距離大型文化綜合豪宅項目「皇都」（前皇都戲院）僅需步行一分鐘，同系商場 STATE THEATRE by K11亦為區內注入逾八萬平方呎全新零售樓面，帶來嶄新的居住及生活體驗。更大型的商場 WORFU只需步行三分鐘即可到達，內設超級市場及美食廣場，全面滿足居民日常所需。
本物業地盤面積約 1,618方呎，位於「商業／住宅」之城市規劃地帶，無論住宅、寫字樓、銀座式商廈及酒店均可在其上發展，具備高度靈活性。目前地皮已交吉，買家購入後可即時入則動工，縮短發展周期，迅速釋放項目價值。近年學生宿舍需求急速上升，學生人數持續增加，但港島合規及具規模的宿舍供應極為有限。北角地段交通便利，鄰近港鐵及主要幹道，對學生而言極具吸引力；同時區內生活配套成熟，能提供安全、便利及多元化的居住環境。已有營運方在北角插旗，例如 Starvia by Y Suites on Fortress Hill，反映市場對學生宿舍的高度需求。此地盤若作為酒店改建並營運學生宿舍，不僅可滿足市場缺口，更能帶來穩定租金回報及長期投資價值。
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事劉智珊女士表示，雖然北角一直被視為傳統民生區，但自從政府將前油街及前北角村地皮批出予本地發展商作豪宅項目後，已為區內注入新動力，吸引大量資金流入，推動多個重建計劃。近年落成或進行中的項目包括英皇道 101號、「皇都」、嘉居・天后等，而華懋亦斥資逾 19億元收購北角臺 1號住宅用地，積極擴充土儲，可見區內物業備受投資者及發展商關注。現時本地皮已交吉，兼具商業及住宅用途的彈性，買家可即時展開規劃及重建，發揮地皮重建潛力。