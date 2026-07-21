芊御周六次輪發售128伙 首推三房招標發售｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」今日(21日)上載銷售安排第2號，落實本周六(25日)發售128伙，當中118伙以價單形式發售，第1座「樓王」首度登場；另有10伙則以招標形式出售。
以價單形式發售的118伙，涵蓋12伙一房及106伙兩房，單位實用面積介乎290至413方呎，市值近6億元。扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由398.75萬至555.5萬元，折實呎價介乎12,310元至14,610元。
入場單位為第1座3樓J及3樓H室，實用面積同為290方呎，屬一房間隔，折實售價398.75萬元，折實呎價13,750元；而最低呎價單位為第3座10樓A室及10樓M室，實用面積分別為413及412方呎，均屬兩房間隔，折實售價分別為508.41萬及507.18萬元，折實呎價12,310元。
至於招標發售單位包括5伙三房及5伙平台特色單位，實用面積介乎249至568方呎。當中三房單位為首度推出。
周四晚上8時截票
該盤次輪銷售將於本周六上午9時半開售，分為A組及B組發售，當中A組買家必須購買最少2伙但不多於4伙該節單位，亦不可購買多於1伙一房單位。B組買家必須購買最少1伙但不多於2伙指明住宅物業。項目將於周四(23日)晚上8時截票，周五(24日)進行首輪抽籤。
「芊御」共設3座住宅大樓，合共提供566伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房單位，實用面積249至758方呎。