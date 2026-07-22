利嘉閣：5月私宅動工量按月大增近180倍 落成量錄809伙按月減六成｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨著有中型項目開展動工，私宅動工量按月回升，根據屋宇署今日發表的最新數據，2026年五月份全港共有6個私人住宅項目，合共542伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），較四月份的3伙大增近180倍，為近四個月最多；而今年首五個月私宅動工量累計2,323伙，較去年同期的3,169伙減少近27%，創十六年同期新低；其中五月份動工項目包括荃灣寶豐路(TWTL 427) (362伙)、九龍塘玫瑰街28號「滶蘊」(109伙)、跑馬地雲地利道15號(68伙)、西營盤第三街145至149號(1伙)、第三街155號及水街8至10號(1伙)、九龍塘嘉林邊道28A及28B號(1伙)。

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2026年五月份全港共有4個項目，合共809個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較四月份的2,009個減少近60%；今年首五個月累計共4,382伙私宅落成，較去年同期的7,427伙減少近41%，創七年同期新低。

5月四項目落成 Sierra Sea2A 期規模最大涉 727 伙 根據資料顯示，五月份本港共有4個私宅項目正式落成，當中規模最大的是大埔「Sierra Sea」2A期，涉及727伙；其次為中環贊善里1號，涉及80伙；至於，南區淺水灣道92號(1伙)及九龍塘根德道4號(1伙)亦於期內竣工。

首五個月新界區落成量佔整體近 84.1% 按地區劃分，今年首五個月新界區共有7個項目、合共3,683個單位落成，佔整體比例近84.1%；港島區共有7個項目落成，涉及單位數量571伙，佔同期整體私宅落成量約13.0%；九龍區則有6個項目落成，涉及128伙，佔整體私宅落成量約2.9%。