「綠建環評餐飲1.0版」正式發布 創新跨域打造可持續評估工具兼顧營運與環保

「綠建環評」（BEAM Plus）作為香港歷史最悠久、應用最廣泛的綠色建築評級體系，一直推動本港建築物邁向低碳轉型。香港素有美食之都美譽，餐飲業發展蓬勃，惟業界產生的廢物佔全港都市固體廢物總量逾三成，衍生了不同的環境挑戰。食材、水電及包裝資源浪費等問題，以及員工健康管理議題，已成為業界的首要關注點。有見及此，建築環保評估協會與香港綠色建築議會共同研發並推出專為餐飲業而設的可持續評估工具——「綠建環評餐飲1.0版」，讓企業得以在經營業務與環保減碳之間取得平衡。

啟動典禮於上周五（17日）假賽馬會環保樓演講廳圓滿舉辦，頒發認證予九個參與先導計劃的餐飲場所，近100位業界領袖及餐飲業持份者到場見證。這項全新評估工具將引領餐飲業全面落實減廢、節能、節水、環保食材採購等各項可持續措施，助力香港實現2050淨零排放的願景。 活動邀請了香港特別行政區政府環境及生態局局長謝展寰先生, BBS, JP擔任主禮嘉賓，並與香港特別行政區政府食物環境衞生署署長袁旭健, SBS, PDSM、香港特別行政區政府機電工程署署長潘國英, JP、香港特別行政區政府環境保護署助理署長（廚餘及資源回收）賴國偉、建築環保評估協會主席鍾志良工程師及香港綠色建築議會主席張天祥博士, SBS一同主持啟動儀式，見證全新餐飲專屬綠色評估工具登場，亦標誌業界齊心推動綠色餐飲發展、實踐可持續發展的堅定決心。

建築環保評估協會主席鍾志良工程師表示，「綠建環評餐飲1.0版」的推出，是香港綠色發展另一個重要里程碑。香港餐飲業多元化、規模各異，從連鎖集團到地區食肆林立各區，但傳統通用的綠色評估工具未能完全對應餐廳及後廚獨特的營運模式。今次全新版本針對業界困難，圍繞廚餘處理、塑膠廢物、能源耗用等行業難題設計評估準則，同時採用高彈性的認證機制，適用於大型餐飲集團、連鎖快餐店，以至街頭食肆。這套工具不只是一套評級標準，更是貼地可行的營運指引，協助業界有效管理營運耗損、減少碳足跡，並在穩定業務發展的同時履行環保責任。期望業界積極採用，將可持續理念融入日常營運，讓香港的美食品牌與綠色環保形象相輔相成。

香港綠色建築議會主席張天祥博士, SBS表示，綠建環評由傳統建築領域拓展至餐飲板塊，標誌著本港綠色建築與可持續發展的動力走進民生層面。「綠建環評餐飲1.0版」為餐飲業帶來三大核心價值，包括優化營運流程，幫助企業從源頭減少資源浪費，持續節省營運成本；優化前線員工健康福祉，將廚房的工作環境、衛生配套納入考核，在推動環保減碳時，改善餐飲從業人員的工作條件；藉餐飲場所向普羅大眾推廣綠色生活，透過店內惜食、減塑等環保措施，培養顧客的低碳生活習慣，帶動全民共建綠色生活。啟動儀式順利舉行，標誌業界齊心推動綠色餐飲發展、實踐可持續生活的決心，未來期望業界廣泛採用「綠建環評餐飲1.0版」，把減廢、節能、惜水、環保採購等可持續措施落實到每間食肆，一同開展香港綠色餐飲新篇章，通往更健康、更綠色的未來。

建築環保評估協會行政總裁何志誠工程師代表「綠建環評餐飲1.0版」督導委員會召集人關凱臨博士致辭，表示樂見新工具順利推出。他指出：「餐飲場所的營運環境與一般建築物截然不同。「綠建環評餐飲1.0版」以本地營運實況為本、兼容國際經驗，屬靈活、落地、易執行的認證標準。版本增設多元評分項目，企業可循序漸進提升表現，並申請鉑金、金、銀、銅四級認證；同時亦簡化了評估流程及文件準備要求，特別有助中小企更便捷參與。我們的目標不僅止於頒發認證，而是推動建立長遠的可持續營運文化，把節能減碳、節水與減廢納入日常管理。

新工具已率先吸引六間公司參與先導計劃，涵蓋九個不同類型的餐飲場所。當中包括連鎖餐飲、食品工場、宴會廳、特色中小型食肆等，可見新工具適用於各類餐飲場所，均能透過完善環保營運流程，達至業界認可的可持續發展標準，充分證明新工具具備廣泛適用性，適合本港不同類型餐飲場所參考及推行。 典禮期間，多間參與機構代表出席專題討論環節，分享試用新工具的實戰經驗與心得，結合實際營運狀況的優點與挑戰，同時向業界同儕展示推動可持續發展的承諾和決心，呼籲全港餐飲同業積極參與，攜手共建綠色餐飲文化。

衷心感謝以下公司參與「綠建環評餐飲1.0版」先導計劃：國泰餐飲、Decagon Holdings Limited、大快活集團有限公司、銀河娛樂集團、叙福樓集團、美心食品有限公司以及美心集團 「綠建環評餐飲1.0版」沿用綠建環評穩健的評估架構，同時貼合餐飲業營運場景作出多項創新。評估範圍涵蓋綜合設計與建造管理、營運管理、用材及廢物管理、能源使用、用水、健康與安舒及創新七大範疇，全面覆蓋餐飲場所由裝修、日常營運到衛生管理、顧客及員工互動的整個流程。新工具設有「綜合認證」及「主題認證」雙機制模式，除設鉑金、金、銀、銅四級綜合認證外，餐飲機構可因應自身情況，單獨就減廢、節能等單一範疇申請主題認證，彈性配合不同規模及發展階段的餐飲企業需要。此外，新工具亦簡化申請與評估流程，設立快速認證通道，減輕業界行政負擔，推動行業實現長遠的可持續發展。