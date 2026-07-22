第二季一手貨尾量回升4.6% 仍遠低於危險水平 新界區增幅最多｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年第二季一手私人住宅新盤貨尾量連跌四季後回升到17,441個，但連續2季低於1.8萬個，仍為2022年第三季16,340個後的15個季度(近4年)次低。樓市暢旺，發展商加快推售新盤，多盤齊發，以致銷售量及貨尾量齊升。雖然市場購買力強勁，新盤熱賣，第二季一手買賣登記迫近七千宗，創2019年第二季後的28個季度(7年)新高，惟因有多個逾400個單位的大型新盤開售，故貨尾量被略為推高。樓價持續向升，發展商開價轉趨進取，近期部份新盤銷售減慢，預計第三季貨尾或重上1.8萬個左右，但將連續4季少於2萬個，未有重回警戒水平。

2026年第二季選取378個新盤統計，單位總數143,974個，登記售出126,373個，貨尾17,441個。貨尾按季增加769個，上升4.6%，終止了4季連跌。貨尾量回升，但連續3季低於二萬個的危險水平。貨尾比重方面，第二季錄12.1%，按季微升0.3個百分點，仍為2022年第一季12.1%後的17個季度(逾4年)次低。

三區全線上升 新界區增幅最多 三大區域貨尾量均上升。新界區貨尾按季增加457個最多，現有5,768個，仍為2021年第三季後的19個季度(近5年)次低。貨尾量增幅主要來自將軍澳及北區，分別按季增加448個及420個，因有兩大新盤日出康城十三期B海堤灣I及雲向開售。屯門、大埔及元朗貨尾盤去貨速度不俗，故按季減少143個、119個及116個。而柏傲莊三期重售銷情理想，因此沙田貨尾數字按季下跌61個。

港島區僅香港仔貨尾上升 港島區貨尾按季上升286個，現有3,172個，為3個季度高位。當中只有香港仔貨尾上升，因港島南岸四期B-海盈山、港島南岸六期A- Deep Water South (Mont Blue)及Porto推售所致。港島其餘分區的貨尾量皆下降，以筲箕灣貨尾減少143個最明顯，受惠海德園一期銷情良好帶動。

黃大仙區貨尾量最多 九龍區貨尾按季增加26個，現有8,501個，仍為2023年第二季後的12個季度(3年)次低。黃大仙(包括啟德)貨尾上調636個，雖然現存貨尾銷售數量可觀，但新盤啟德海灣二期、維港‧灣畔二期B、天璽‧海二期B及薈淳首推，銷情偏慢，留有較多貨尾待售，推高區內貨尾數字。觀塘Koko Hills系列去貨理想，貨尾減少232個。尖沙咀因瑧玥及瑜意全盤沽清，貨尾回落223個。紅磡壹沐一、二期、首岸一、三期及首匯銷情不俗，致該區貨尾減少47個。

2026年第二季貨尾量超過千宗的地區包括：黃大仙(包括啟德)5,859個，香港仔1,294個，元朗1,219個，大埔1,117個。

主要發展商僅 3 個新盤貨尾量按季錄增幅 按10個主要發展商計，第二季只有3個旗下新盤貨尾數字按季錄得增幅。信和貨尾量增加370個，現有1,059個。中國海外增加330個，現有1,643個。新地增加73個，現有3,202個。不過，會德豐、華懋及恒基的貨尾按季跌逾百個，分別減少343個、206個及182個。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)