一手旺場 兩焦點盤 共385伙周六對撼

今個周末一手重現旺場，兩大焦點新盤同日出擊開售。繼信和置業(083)牽頭發展的將軍澳日出康城第13A期「海瑅灣II」昨落實周六首輪推售257伙後，新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」亦於同日次輪發售128伙，當中價單發售118伙，折實價由398.75萬元起；其餘10伙以招標形式出售。換言之，周六當日共涉385伙應市。
「芊御」價單發售單位涵蓋12伙一房及106伙兩房，實用面積290至413方呎。扣除最高16%折扣優惠後，折實價398.75萬至555.5萬元，呎價12,310至14,610元。入場單位為1座3樓J及3樓H室，實用面積同為290方呎一房，折實價398.75萬元，呎價13,750元。
周四晚上8時截票
至於招標發售單位包括5伙三房及5伙平台特色單位，實用面積249至568方呎。當中三房為首度推出。
該盤次輪銷售將於周六上午9時半開售，分為A組及B組發售，周四晚上8時截票，周五進行首輪抽籤。
中原設「叡璟」旗艦店
華潤置地(海外)旗下西南九龍發祥街西全新住宅項目「叡璟」第1期料最快月底前獲批預售樓花同意書，涉逾500伙，涵蓋一房至三房單位。集團銷售及市場營銷總監孔建指，項目接獲眾多查詢，包括內地及海外客、專業人士、區內分支家庭等。
中原地產九龍董事劉瑛琳指，上半年南昌站兩大指標屋苑「匯璽」及「維港滙」共錄逾300宗租賃成交，平均實用呎租近60元，部分更高逾70元，有信心「叡璟」入伙後租金回報率可超越4厘。另外，中原地產特意於區內設立「叡璟」旗艦店，方便客戶掌握項目最新資訊。