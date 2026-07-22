一手旺場 兩焦點盤 共385伙周六對撼

今個周末一手重現旺場，兩大焦點新盤同日出擊開售。繼信和置業(083)牽頭發展的將軍澳日出康城第13A期「海瑅灣II」昨落實周六首輪推售257伙後，新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」亦於同日次輪發售128伙，當中價單發售118伙，折實價由398.75萬元起；其餘10伙以招標形式出售。換言之，周六當日共涉385伙應市。

「芊御」價單發售單位涵蓋12伙一房及106伙兩房，實用面積290至413方呎。扣除最高16%折扣優惠後，折實價398.75萬至555.5萬元，呎價12,310至14,610元。入場單位為1座3樓J及3樓H室，實用面積同為290方呎一房，折實價398.75萬元，呎價13,750元。