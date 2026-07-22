收租回報好過定存！藍灣半島一房放盤4日微減300元即成交 較舊租升3%(多圖)｜二手樓租賃

世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，整體租賃市場持續暢旺，加上整體租金持續上升，買樓收租回報顯著高於定期存款息率。小西灣藍灣半島最新錄得一房租賃成交，業主於去年才入市，過去一年間單位租金上升約3%，以最新租金計算回報率接近4厘，顯著高於現時大額定期存款的息率。

招潔冰指，藍灣半島本月暫錄得14宗租賃，較上月同期的11宗顯著增加。本行剛促成屋苑5座高層H室租務成交，單位實用面積約323方呎，屬屋苑罕有一房間隔，眺望內園及少海景。業主於去年才經本行購入單位作長線投資，本月較早前獨家委託本行以1.75萬元放租，最終放租短短4日以1.72萬元閃電租出，僅輕微減價300元或約1.7%便獲承租，並去年舊約租金1.67萬元，一年間上升3%，呎租約53.3元。