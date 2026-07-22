海德園累沽352伙 中原搶佔40%市佔率成銷售冠軍｜柴灣新盤

為慶祝項目取得亮麗銷售成績，太古地產住宅業務董事杜偉業、太古地產住宅部總經理李愷淇、太古地產住宅營業總監趙恩恩、太古地產住宅營業總監陳祖威與中原集團行政總裁施俊嶸、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑及一眾管理層，特意聚首海德園住客會所CLUB HEADLAND舉行慶功午宴，在歡賀佳績的同時，亦商討新一輪推售部署。

中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔首席營業董事何偉強表示，整體樓市氣氛持續活躍，根據中原地產研究部數據，2026年上半年登記一手私人住宅買賣合約12,459宗，總值1,506.98億元，按年分別上升10.8%及16.4%。隨着市場購買力持續釋放，加上項目交樓在即，資深投資者及自用買家的入市意願極為強烈，中原團隊已準備就緒，將全力配合發展商的推售節奏，再創銷售高峰。

是次午宴地點海德園住客會所 CLUB HEADLAND近8萬方呎，由知名倫敦及香港建築及室內設計公司Conran and Partners匠心設計，以Urban Resort為設計概念，精心打造30項會所設施，滿足不同家庭需求。會所設有配備私人廚房、麻雀室及戶外露台的宴會廳、專屬寵物公園，以及音樂及錄音室。項目約10至15分鐘即達太古坊及中環核心區，品質與配套均屬區內頂尖之選。