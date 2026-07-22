企業鍾情鰂魚涌東港中心 斥2000萬再增持1伙中層戶｜工商市況

本港工廈市場整體交投氣氛活躍，主要由實力用家及投資者主導。根據中原(工商舖)資料顯示，2026年上半年工廈市場錄得約804宗交投，創下自2022年以來的新高。在市場氣氛帶動下，有實力買家對港島東區工廈前景抱持信心。著名國際性照明系統企業方瑪照明(Forma Lighting)繼上月購入東港中心單位後近期再度出手增持，新近斥資約2,000萬元購入該廈中層單位作自用及業務擴充，平均呎價約6,103元。

梁錦和補充，方瑪照明亞太區總部設於東港中心，向來鍾情東港中心，對該項目及周邊環境較為認識，遂把握市場交投活躍的契機，進一步擴張其於港島東的業務版圖。目前該集團於東港中心共持有4個自用單位。當中包括早期購入的504室，面積約3,318方呎，當年成交價約736.7萬元，平均呎價約2,220元；以及同廈1708室，面積約1,714方呎，當年成交價約338.8萬元，平均呎價約1,977元。此外，該集團目前亦租用同廈503室作營運用途，該單位面積約2,221方呎，平均呎租約21元，月租約4.66萬元。

梁錦和續稱，是次成交物業鄰近港鐵站，交通便利，向來深受貿易、設計及專業服務業等用家歡迎。然而，該廈業主多為長線投資者，持貨能力強，普遍以收租為主，導致市場上的放售盤源極為短缺。

梁錦和分析，目前東港中心的租賃市場表現平穩，平均每方呎租金叫價介乎18元至20餘元不等。在缺乏放盤選擇下，方瑪照明於短時間內接連購入兩個單位，反映實力用家長遠看好港島工廈，預料是次易手將對該區市道帶來正面指標作用，並有望帶動區內物業交投。