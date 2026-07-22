炒風升溫！元朗細價樓業主賠訂加價重售得手 3個月炒貴11%｜二手樓成交

樓市炒風升溫，更有投資者選擇賠訂重售，以求獲利更多。元朗細價盤尚悅．方最新有一房單位，原業主賠訂後再賣貴逾4%，持貨3個月速賺35萬元或約11%離場。
市場最新錄得尚悅．方中高層A室成交，單位實用面積約310方呎，一房間隔，以355萬元易手，呎價約11,452元。新買家為用家，鍾情屋苑居住環境，加上銀碼吸引、樓價合預算，故拍板入市自住。
本月10日曾以340萬沽出
據悉，上址於本月10日曾以340萬元沽出，惟原業主見市況持續向好，翌日不惜主動賠訂金及佣金合共約10萬元取消交易，賠訂後隨即將單位開價360萬元重新放售，最終成功再次賣出，樓價更賣貴15萬元或約4.4%。
資料顯示，原業主於今年4月以約320萬元購入單位，持貨僅約3個月轉售，現帳面獲利約35萬元，物業短期內升值約10.9%。值得留意，單位對上一手業主於2017年購入價約490萬元，低約170萬元或約34.7%。
原業主活躍炒賣新界西細樓價 近兩年賺逾140萬
據代理透露，原業主為一名新界西炒家，自2024年8月起已至少三度成功炒賣新界西細樓價，帳面合共獲利超過140萬元，單位包括尚悅．方、屯門景峰花園及屯門花園，全數買入價均低於400萬元，即只須付100元的印花稅，而且均屬「FULL PAY」入市。如屯門花園中層C室兩房，於去年7月初以213.8萬元購入，至今年1月中以290萬沽出，物業逾半年炒高76.2萬元或約35.6%。
資料顯示，尚悅．方位於元朗東南十八鄉路33號，2019年入伙，提供63伙，單位實用面積由187至310方呎。