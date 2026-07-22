炒風升溫！元朗細價樓業主賠訂加價重售得手 3個月炒貴11%｜二手樓成交

市場最新錄得尚悅．方中高層A室成交，單位實用面積約310方呎，一房間隔，以355萬元易手，呎價約11,452元。新買家為用家，鍾情屋苑居住環境，加上銀碼吸引、樓價合預算，故拍板入市自住。

樓市炒風升溫，更有投資者選擇賠訂重售，以求獲利更多。元朗細價盤尚悅．方最新有一房單位，原業主賠訂後再賣貴逾4%，持貨3個月速賺35萬元或約11%離場。

尚悅．方於2019年入伙，提供63伙，單位實用面積由187至310方呎。(資料圖片)

本月 10 日曾以 340 萬沽出

據悉，上址於本月10日曾以340萬元沽出，惟原業主見市況持續向好，翌日不惜主動賠訂金及佣金合共約10萬元取消交易，賠訂後隨即將單位開價360萬元重新放售，最終成功再次賣出，樓價更賣貴15萬元或約4.4%。

資料顯示，原業主於今年4月以約320萬元購入單位，持貨僅約3個月轉售，現帳面獲利約35萬元，物業短期內升值約10.9%。值得留意，單位對上一手業主於2017年購入價約490萬元，低約170萬元或約34.7%。