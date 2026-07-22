二手樓獲利半年逾1.3萬宗 較去年下半年增40% 中原：人均袋近「3球」｜樓市數據

樓價自去年低位反彈約18%，不少業主趁機止賺離場。今年上半年已知買入價的20,270宗二手私人住宅買賣登記中，獲利成交佔13,795宗，較2025年下半年9,728宗大增42%，佔已知買入價個案約68%；每宗獲利金額介乎2,000元至2.09億元不等。

本港樓市自去年起逐步回穩，帶動二手物業獲利成交宗數明顯增加。中原樓市大數據顯示，2026年上半年全港二手私人住宅錄得13,795宗獲利個案，創5年新高，總成交額逾1,163億元，總獲利金額達412億元，平均每宗帳面賺299萬元，平均賺幅55%。

不過，樓市蝕讓情況依然嚴峻。受高位入市影響，今年上半年共錄得6,308宗蝕讓，按年升近四成，創2008年金融海嘯後新高，佔整體交投約30%，反映短線半新樓業主沽售壓力依然巨大，樓市乍暖還寒。

市區舊樓有價，上半年賺幅最高一宗個案，則涉及土瓜灣馬頭角道113號2樓單位，樓齡67年，獲市建局以474萬元收購，較原業主2000年買入價30萬元升值近15倍。

賺價最多為有「亞洲樓王」之稱的山頂Mount Nicholson 1期6號洋房，實用面積約9,455方呎，今年1月以10.39億元售出，呎價約109,889元。原業主2016年斥資8.3億元購入，當時創下全港屋苑式洋房成交價新高，呎價約87,784元，持貨10年升值2.09億元或25%，成為上半年「賺錢王」。

上半年原業主持貨期平均912天，最短更只有半個月。土瓜灣木廠街錦堂樓一單位，面積約347方呎，投資者於4月14日以300萬元買入，30日以328萬元「摸出」，短短16日帳面獲利28萬元或9.3%。

另外，上半年多達8個屋苑錄得逾百宗獲利個案，將軍澳日出康城錄306宗最多，平均每宗賺176萬元；緊隨其後是西沙SIERRA SEA及天水圍嘉湖山莊，各錄202及154宗，平均每宗賺119萬及247萬元。

值得注意的是，在13,795宗獲利個案中，有1,601宗是在2024年2月港府全面「撤辣」後購入，佔整體獲利成交逾10%，平均每宗獲利84.7萬元，平均賺幅15%，反映撤辣後入市的買家已有不少成功獲利離場。