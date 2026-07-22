芊御次輪銷售暫收8000票 超額認購近67倍｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」，將於周六(25日)發售128伙，當中118伙以價單形式發售，據市場消息透露，截至7月22日下午6時，累積錄得逾8,000個購樓意向登記，超額認購近67倍。

以價單形式發售的118伙，涵蓋12伙一房及106伙兩房，單位實用面積介乎290至413方呎，市值近6億元。扣除最高16%折扣優惠後，折實售價由398.75萬至555.5萬元，折實呎價介乎12,310元至14,610元。

入場單位為第1座3樓J及3樓H室，實用面積同為290方呎，屬一房間隔，折實售價398.75萬元，折實呎價13,750元；而最低呎價單位為第3座10樓A室及10樓M室，實用面積分別為413及412方呎，均屬兩房間隔，折實售價分別為508.41萬及507.18萬元，折實呎價12,310元。