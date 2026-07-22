海瑅灣II全海景三房戶型命名「海瑅灣邸」 海瑅灣I逾1220萬沽三房套｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」，發展商今日(22日)公布，將三房一套連工作間(連洗手間)戶型命名為「海瑅灣邸」(MAISON MIRABELLE)。 信和置業執行董事田兆源表示，「海瑅灣邸」以三房一套連工作間(連洗手間)開則，單位包括第3座(3B) A室、第5座(5B)A及B室，實用面積由775至840方呎，最大特色是客飯廳、主人套房及所有睡房，均可享將軍澳海灣醉人海景。此類型單位獲不少客人查詢，周六將以招標形式發售。

另一方面，「海瑅灣I」今日亦沽出1伙，單位為第2B座16樓B室，實用面積628方呎，間隔為三房一套，以逾1,220萬元沽出，呎價19,441元。 「海瑅灣I」傲踞港鐵康城站，項目自開售以來反應熱烈，至今已售逾842伙，套現逾74億。臨海度假式生活吸引不少內地專才及外籍人士進駐，形成「國際精英社區」。 有見及此，發展商特意在深圳舉辦兩場「海瑅灣LA MIRABELLE品牌美學展」，讓內地客人感受香港尊尚臨海度假生活方式的魅力及了解項目背後的設計理念。首場品牌美學展於周五至日(24至26日）在深圳招商蛇口花園城舉行。