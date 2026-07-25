睇準百元印花稅物業！投資客買屯門452呎低層戶 呎價僅8千｜二手樓成交

祥益地產高級客戶經理陳秀春表示，屯門海麗花園屬於輕鐵沿綫物業，社區設施一應俱全，樓價亦相較市區大眾化，故成為不少客人的心水之選。分行早前促成一宗海麗花園「即睇即買」成交，單位為2座低層A室，實用面積約452方呎。
陳秀春稱，新買家為區內投資者，因熟悉該區居住環境，鍾情屋苑周邊交通配套完善、食肆林立，加上單位只須繳付100元印花稅，投資成本大幅降低。考慮到租金回報符合預期，遂決定以363.8萬元購入上址作出租之用，呎價約8,049元，屬市場價成交。
陳秀春續稱，該單位現時市值租金大約為1萬元，租金回報率約3.3厘。原業主早於1993年以約141.6萬一手購入單位，持貨約33年轉售，帳面獲利222.2萬元，單位期內升值近1.6倍。
資料顯示，海麗花園位於屯門北良德街12號，1993年入伙，共有2座，提供480伙。
即睇屯門海麗花園放盤 (House730)
尚悅．嶺一房獲首置客395萬承接
利嘉閣地產元朗-朗屏8號A組分行高級聯席董事吳紫旭指，該行客戶主任王業盈最新促成元朗蝶翠峰尚悅．嶺1座低層B室成交，單位實用面積約279方呎，屬一房連開放式廚房間隔，向南，望山景。
吳紫旭透露，新買家為首置客，經利嘉閣真盤源平台得知上址放盤，即聯絡代理。客人認為上述屋苑環境舒適，單位間隔合用，享優美景觀，決定洽購，並以395萬元沽出，呎價約14,158元。
資料顯示，尚悅．嶺位於元朗市中心大棠路99A號，由2座樓宇組成，於2020年入伙，提供504個單位。