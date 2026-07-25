睇準百元印花稅物業！投資客買屯門452呎低層戶 呎價僅8千｜二手樓成交

祥益地產高級客戶經理陳秀春表示，屯門海麗花園屬於輕鐵沿綫物業，社區設施一應俱全，樓價亦相較市區大眾化，故成為不少客人的心水之選。分行早前促成一宗海麗花園「即睇即買」成交，單位為2座低層A室，實用面積約452方呎。

陳秀春稱，新買家為區內投資者，因熟悉該區居住環境，鍾情屋苑周邊交通配套完善、食肆林立，加上單位只須繳付100元印花稅，投資成本大幅降低。考慮到租金回報符合預期，遂決定以363.8萬元購入上址作出租之用，呎價約8,049元，屬市場價成交。