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出版：2026-Jul-22 21:20
更新：2026-Jul-22 21:20

九龍城護老院舍總部用地放售 市值1.2億

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九龍城護老院舍總部用地放售 市值1.2億

九龍城護老院舍總部用地放售 市值1.2億

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世邦魏理仕獲委任為獨家代理，公開招標出售位於九龍城核心地段重建項目太子道西349號地盤。截標日期為2026年8月18日（星期二）中午12時正。據了解，市場估值約1.2億元。

該物業地盤面積約6,274方呎，現為已清拆的交吉地盤，買家可即時展開建築工程。項目已獲城規會批具體方案，可重建為一幢11層高的安老院舍大樓（連地庫），並附設兩部升降機、上落客區及停車位。獲批方案預計可提供141個床位，最高總樓面面積約達31,371方呎。

項目交通極為便利，步行至宋皇臺港鐵站僅需約5分鐘，方便員工通勤、住客出入及家屬探訪。此外，物業鄰近聖德肋撒醫院及其他主要醫療設施，地理位置優越，進一步提升其作為高端護老及醫療相關發展項目的巨大潛力。項目也正受惠於「鼓勵在新私人發展物業內提供安老院舍院址計劃」（安老院舍鼓勵計劃），興建合資格安老院可獲豁免相關地價。

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世邦魏理仕香港資本市場部執行董事莫偉豪表示，隨著香港人口老化趨勢持續，市場對優質安老院舍設施的需求正穩步增長。太子道西349號地盤已獲批安老院舍發展方案，買家可省卻冗長的規劃程序，迅速推展項目。此外，項目鄰近港鐵站及多間醫療設施，配套完善，兼享安老院舍鼓勵計劃帶來的發展優勢。相信此項目將受到護老院營運商、醫療服務機構及長線投資者的高度關注。

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