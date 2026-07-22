九龍城護老院舍總部用地放售 市值1.2億

世邦魏理仕獲委任為獨家代理，公開招標出售位於九龍城核心地段重建項目太子道西349號地盤。截標日期為2026年8月18日（星期二）中午12時正。據了解，市場估值約1.2億元。

該物業地盤面積約6,274方呎，現為已清拆的交吉地盤，買家可即時展開建築工程。項目已獲城規會批具體方案，可重建為一幢11層高的安老院舍大樓（連地庫），並附設兩部升降機、上落客區及停車位。獲批方案預計可提供141個床位，最高總樓面面積約達31,371方呎。

項目交通極為便利，步行至宋皇臺港鐵站僅需約5分鐘，方便員工通勤、住客出入及家屬探訪。此外，物業鄰近聖德肋撒醫院及其他主要醫療設施，地理位置優越，進一步提升其作為高端護老及醫療相關發展項目的巨大潛力。項目也正受惠於「鼓勵在新私人發展物業內提供安老院舍院址計劃」（安老院舍鼓勵計劃），興建合資格安老院可獲豁免相關地價。