50指標屋苑上周買賣按周微減近2% 利嘉閣：連續三周錄60宗以下低位｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，對上一周，受累中東戰火重燃影響市場氣氛，加上世界盃踏入決賽階段，令二手交投量持續低企。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（13/7—19/7）共錄57宗買賣個案，較前周(6/7—12/7）的58宗減少1宗或近2%，連續三周處於六十宗以下低位。

三區兩升一跌 九龍區按周減 13%

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙增加，九龍區則按周減少，該區21個指標屋苑上周共錄28宗交投，較前周的32宗減少13%，其中麗港城交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；美孚新村期內錄得3宗買賣，按周減幅達63%；黃埔花園及海濱南岸各錄2宗及1宗成交，按周分別減少33%及50%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄21宗買賣，較前周的20宗增加5%，其中沙田第一城交投量由前周的1宗，增加3倍至上周的4宗；碧堤半島及柏慧豪園各錄3宗及2宗成交，按周增幅分別達50%及1倍。