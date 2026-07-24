50指標屋苑上周買賣按周微減近2% 利嘉閣：連續三周錄60宗以下低位｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，對上一周，受累中東戰火重燃影響市場氣氛，加上世界盃踏入決賽階段，令二手交投量持續低企。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（13/7—19/7）共錄57宗買賣個案，較前周(6/7—12/7）的58宗減少1宗或近2%，連續三周處於六十宗以下低位。
三區兩升一跌 九龍區按周減13%
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙增加，九龍區則按周減少，該區21個指標屋苑上周共錄28宗交投，較前周的32宗減少13%，其中麗港城交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；美孚新村期內錄得3宗買賣，按周減幅達63%；黃埔花園及海濱南岸各錄2宗及1宗成交，按周分別減少33%及50%。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄21宗買賣，較前周的20宗增加5%，其中沙田第一城交投量由前周的1宗，增加3倍至上周的4宗；碧堤半島及柏慧豪園各錄3宗及2宗成交，按周增幅分別達50%及1倍。
「零成交」 屋苑按周持平
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄8宗買賣，較前周的6宗增加33%，其中太古城期內錄得4宗成交，按周急增3倍；康怡花園、南豐新村及海怡半島上周各錄1宗交投，打破前周「捧蛋」的靜局。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有19個屋苑錄得「零成交」，與前周數量相同，當中港島區及九龍區各佔3個及7個屋苑，新界區則佔9個。
料下周新盤銷售可趁勢微升
陳海潮指出，本周開始受惠大型新盤重啟，首輪推出並即日沽清，加推反應亦見理想，並再有另一新盤加入戰團，雖或會搶去二手市場焦點，卻有助激活整體市場氣氛，為沉寂近月的樓市帶來生氣。估計下周在新盤銷售檔期之間，50指標屋苑交投量亦可趁勢微升，擺脫持續低迷之困局。