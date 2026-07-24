瑜一．天海示範單位｜1564呎頂層天台連傢俬特色戶 維港天海美景配藝術策展級家居(多圖有片)｜何文田新盤

華懋集團及港鐵合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一‧天海」，首度開放頂層天台連傢俬特色示範單位VICTORIA SKY，第1座 (1A) 29樓B室，實用面積1,564方呎連1,328方呎天台。

VICTORIA SKY 第1座(1A) 29樓B室，實用面積1,564方呎連1,328方呎天台，單位可極目俯瞰維港壯麗天海美景。是次設計師以「生活品質」為核心，將壯闊天際線與精緻室內設計完美融合，交織日本與歐洲等設計元素，打造兼具文化深度與當代感的「藝術策展級」家居包括Fendi Casa、Armani / Casa等，並採用丹麥頂級百年音響品牌Bang & Olufsen影音系統，從視覺、觸感到聲音，全面提升居住層次，呈現低調現代奢華生活，為市場帶來整個項目最矜貴、最具代表性的「VICTORIA SKY」。 客飯廳長形開則 連接 48 呎露台

踏入客飯廳，視線瞬間被眼前壯麗的維港海景及城市天際線定格，横跨三邊海景，維港、東九龍及西九龍海景。長形開則大廳，長逾6.9米，連接約48方呎露台，廣納自然光線；層與層之間的高度約3.5米，空間感十足；偌大的客廳中擺放了一系列國際頂級品牌傢俱，舒適的Fendi Casa四座位梳化與同品牌的咖啡桌及吊燈，以灰銀與暖系色調打造優雅氛圍，配合猶如海浪泊岸紋理的100%絲Armani / Casa地毯及國際級藝術品，營造溫暖而富層次的生活空間。 配以77吋丹麥頂級百年音響品牌Bang & Olufsen電視，環迴式喇叭，感受大宅專屬的視聽享受；飯廳設計以沉穩自然為基調，飯桌與真皮餐椅採用米蘭頂級家具品牌Meridiani，搭配日本著名藝術家Ichi Tashiro的作品來點綴，營造充滿活力的社交空間；飯廳旁配備丹麥頂級音響品牌Bang & Olufsen、全球限量僅 200 套的Beosound 9000 CD 播放機，極具收藏價值，為住戶帶來極致視聽享受；頂級餐桌配置與藝術擺設相得益彰，讓每一次聚會都成為精緻生活的展現。

主人套房特大窗戶有利採光 主人套房與客廳同向，居高臨下，特大窗戶有利採光，俯瞰維港一帶醉人景色；主人套房空間寬敞通透，以柔和色調配搭高級材質，營造舒適雅緻的休息氛圍。當中最吸睛的，莫過於睡房中央的佈局，一張舒適的特大雙人床配以兩側優雅時尚的床頭桌，設計上可三邊落床，提升日常使用的便利與從容。雙人床來自創立近八十年的意大利高端品牌Porada，品牌早期以純手工藝為王室打造傢俱，憑藉精湛工藝享譽國際。 地毯、床墊跟床上用品都是用Fendi Casa，旁邊配搭Armani / Casa 床頭櫃，以及桌上擺放的一對來自頂級義大利奢華燈飾品牌 Esperia Luci 的枱燈，細膩柔和的燈光與整體灰色調軟裝相互呼應，締造出一個遠離繁囂、靜謐而專屬的休息空間。

主人浴室不單採用雙洗手盤設計，並設分離式淋浴間及浴缸，兼顧實用與舒適，並且外連工作平台，提升整體居住舒適度。嚴選天然石材打造牆身及地台，配備一系列國際品牌浴室設備，如德國品牌 Villeroy & Boch 座廁和洗手盆，以及德國品牌Dornbracht 洗手盆水龍頭和花灑套裝。

女兒房間隔方正 與客廳主人睡房同向 房間以繽紛明亮色調為主調，間隔方正，與客廳及主人睡房同向，享有南向維港海景，傢俬擺設運用大量明亮色彩；Carlo Mollino的女人鏡子和Ryo Matsuoka的藝術作品加強了房間的品味；整個睡房美感與童趣兼備，培養孩子對生活美學的自然感知，打造年輕少女感的空間。 睡房打造悠閒音樂專屬品味空間 另一間向維港海景的睡房打造成結合音樂、設計與文化收藏的私人天地。體現住客擁有全球視野、成熟審美與重視生活品味的背景，作為日常悠閒空間，配備專業音響及樂器，配合意大利百年殿堂級品牌Giorgetti座椅，與牆上加拿大著名攝影師Greg Giverd關於香港經典電影的作品，呈現低調而深度的生活品味。

多功能家庭室靈活轉換生活場景 另一間套房化身成多功能家庭室，可按需要自由轉換為閱讀、休閒或社交空間，滿足現代家庭多元生活模式。一邊是工作空間，另一邊的Galeotta躺椅，是世界上第一張可變形扶手椅，可以變身成「貴妃椅」或「躺椅」，充滿趣味的芥末黃色，加上cc-tapis的羽毛系列地毯，為家庭室帶來令人眼前一亮的生命力。設計感十足的書櫃與收藏品結合，讓生活與文化無縫融合。

梗廚牆身採用天然石材 廚房屬梗廚設計，牆身採用精選天然石材，工作檯面採用亮麗人造石材，美觀耐用；廚房連接儲物室及洗手間，為住戶增添儲物位置，空間使用上更為靈活；廚房已配備多款歐洲知名品牌的電器及爐具，包括頂級奢華電器品牌 SUB-ZERO、一系列德國Miele家電，如蒸爐連微波爐、焗爐、咖啡機、洗碗碟機、保溫櫃、酒櫃、洗衣機、乾衣機、炒鑊及雙頭氣體煮食爐、電磁爐等，全面提升烹飪體驗，盡顯住戶尊貴生活品味；廚房設有獨立空調機，讓住戶於舒適環境中盡情發揮廚藝，享受入廚樂趣。