6月樓宇按揭登記按月升13.5% 連升3個月 創近46個月新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年6月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 8,785宗，按月上升1,044宗或13.5%，連升3個月共65.2%，創2022年8月後的46個月(近4年)新高。中銀承辦的合約有3,149宗，佔35.8%；匯豐2,127宗，佔24.2%；恒生1,162宗，佔13.2%；渣打616宗，佔7.0%；中國工商銀行(亞洲)326宗，佔3.7%。中銀整體樓按市佔按月增加2.8個百分點，連升3個月共10.5個百分點，創16個月新高，並連續21個月稱冠。匯豐市佔按月跌0.9個百分點，連續16個月居次。另外，上半年登記樓宇按揭合約(不包括樓花)40,642宗，按半年升18.9%，創2022年上半年後4年新高，已達2025年全年的65.6%。

二手私宅現樓按揭按月升 18.8% 2026年6月登記二手私人住宅現樓按揭合約2,883宗，按月上升456宗或18.8%。農曆新年後，二手成交持續活躍，按揭需求明顯上升，數字連升5個月共49.8%，創2022年7月後的47個月(近4年)新高。上半年錄13,712宗，按半年升18.6%，創2021年下半年後4年半新高，已達2025年全年的65.6%。樓市氣氛暢旺，樓價向升，銀行取態積極，不斷推按揭優惠吸客，第二季二手買賣增多，展望第三季二手現樓按揭將進一步推高至逾8,000宗水平。

私宅現樓按揭按月增 7.2% 2026年6月登記私人住宅現樓按揭5,047宗，按月增加339宗或7.2%，連升4個月共43.7%，為今年1月後的5個月高位。其中一手市場1,124宗，二手樓市2,883宗，轉按/現契重按有839宗。二手按揭及轉按齊升，而一手按揭則回落，但仍連續4個月高企逾一千宗水平。而今年上半年私人住宅現樓按揭27,739宗，按半年升12.9%，創2022年下半年後3年半新高，已達2025年全年的63.5%。當中一手現樓按揭9,420宗，升12.5%；二手現樓按揭13,712宗，升18.6%；轉按3,623宗，微升0.3%。

私宅樓花按揭按月急增 95.3% 6月登記私人住宅樓花按揭908宗，按月急增443宗或95.3%，為2025年9月後的9個月高位。登記量較多的項目包括SIERRA SEA第2B期、第2A期、雲向、柏景峰、壹沐1期等。今年上半年樓花按揭2,854宗，按半年跌15.0%，為2024年下半年後的1年半低位，只及2025年全年的43.9%。