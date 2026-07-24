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出版：2026-Jul-24 04:00
更新：2026-Jul-24 04:00

豪宅新盤交投暢旺 應天四房逾1.43億標售

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「應天」下半年錄3宗成交，共套現逾4.26億元。(資料圖片)

「應天」下半年錄3宗成交，共套現逾4.26億元。(資料圖片)

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新盤市場氣氛回暖，當中豪宅項目再錄得億元成交個案。長江實業集團(1113)旗下港島波老道21號超級豪宅項目第2期「應天」昨招標售出1伙，為11樓10號大宅，實用面積2,153方呎，屬四房雙套連儲物房間隔，成交價逾1.4億元，呎價6.66萬元。據項目成交紀錄冊顯示，下半年錄得3宗成交，合共套現逾4.26億元。

即睇港島波老道21號「應天」最新資訊(House730)

天璽．天單日錄12宗招標成交 吸金逾2.5億

新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」2期昨錄12宗招標成交，吸金逾2.5億元。該批單位實用面積446至908方呎，成交價1,207萬至4,094.4萬元，呎價25,251至45,093元。當中成交價及呎價最高均為第1座(Elite Zone)21樓A1單位，屬四房一套及工作間間隔，實用面積908方呎，以4,094.4萬元連1個車位售出，呎價45,093元，創項目Elite Zone單位成交呎價新高。該盤6日內售出20伙，套現逾4億元。

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即睇啟德「天璽．天」2期最新資訊(House730)

滶蘊兩房平台特色戶近1800萬沽

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」昨售出2樓E7平台特色戶，實用面積477方呎，連227方呎平台，兩房連梗廚設計，成交價1,796.6萬元，呎價約37,665元；項目僅餘2伙兩房平台特色戶可供發售。

即睇九龍塘玫瑰街「滶蘊」最新資訊(House730)

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