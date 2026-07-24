部署8月開賣 會地古洞 PARK SILICON 兩期樓書齊上 涉781伙

古洞北首個大型新盤出擊！會德豐地產旗下「PARK SILICON」第2期昨正式命名為「PALO SPRINGS」，並一口氣上載第1期及第2期售樓說明書，兩期合共提供781伙，戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房，共涉467伙或約60%，最快8月初開放示範單位，部署同月開賣。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，第1期「PARK SILICON」已錄逾5,000個查詢，當中約40%為內地及新香港人。項目單位定價會參考鐵路上蓋新盤，包括錦上路站等。 會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠指，項目兩期樓高27層，細分1A、1B、2A及2B座，當中1期涉457伙，實用面積275至604方呎，包括103伙一房、259伙兩房、78伙三房及16伙特色戶，另設1個連裝修單位。至於第2期涉324伙，實用面積275至576方呎，涵蓋52伙一房、208伙兩房，52伙三房及12伙平台特色戶。

芊御次輪截收8510票 超額認購逾71倍

芊御次輪截收8510票 超額認購逾71倍 新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」將於周六次輪發售128伙，當中價單發售118伙，昨晚8時截票，經核數後共接獲8,510個購樓意向登記，超額認購逾71倍。今日進行首輪抽籤。新地代理業務部總經理張卓秀敏指，有機會周六銷售後即提價加推，而項目與一田超市元朗店合作，為住戶提供專屬九五折購物折扣優惠及滿額免費送貨服務。 即睇元朗「芊御」最新資訊(House730) 叡璟I已獲批預售 最快下周開價 華潤置地(海外)旗下西南九龍「叡璟」1期「叡璟I」已獲批預售樓花同意書，提供507伙，戶型涉一房至三房，不排除下周內公布首張價單，目標是8月內開售。