新地西九IGC中文命名「環球匯」 已獲瑞銀、西班牙桑坦德銀行等國際企業承租

多間國際著名金融及財富管理機構已落實承租，持續釋放西九龍作為「中環2.0」新一代核心商業樞紐的巨大潛力。租戶涵蓋財富管理、銀行、保險等行業，印證市場對環球匯卓越質素與戰略位置的高度認可。

新鴻基地產(016)宣布，位處西九高鐵站上蓋的旗艦綜合商業項目International Gateway Centre(IGC)，其中文名稱正式定為「環球匯」。名稱寓意匯聚全球企業、資本及人才，充分彰顯項目作為連接內地與世界的重要門戶及商業樞紐地位，將為企業拓展內地以至環球市場提供戰略據點。

新地代理執行董事盧經緯表示，香港是全球最大的跨境財富管理中心，對具質素的甲級寫字樓需求殷切。環球匯坐擁獨特的「空鐵聯運」優勢，與高鐵站及機鐵九龍站無縫連接。租戶可透過高鐡直達內地超過110個站點，亦可瞬間抵達機場，前往世界各地，因此備受金融及財富管理機構青睞。

構建總樓面面積逾800萬呎綜合商業群

盧經緯補充，「環球匯」將連同同由新地發展、預計於2027年落成的藝術廣場大樓，以及現有的環球貿易廣場（ICC）、兩間世界級豪華酒店、頂級服務式住宅以及區內商場，共同構建一個總樓面面積逾800萬方呎的綜合商業群。配合區內廣闊的綠化休憩空間，壯麗的維港景致，以及享譽國際的西九文化區，西九龍將發展成集商業、旅遊、零售、藝術、文化與可持續發展元素於一身的世界級綜合樞紐。

「環球匯」由國際著名的ZHA建築事務所設計，採用雙子塔式設計，共有四座大樓，合共提供約250萬方呎甲級寫字樓及62萬方呎零售面積；並已取得10項國際、內地及本地ESG認證或預認證，能滿足世界各地企業對辦公環境及設施的高質量要求。