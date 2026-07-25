雅盈峰售出逾90%單位 吸金約30億｜中環新盤

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，「雅盈峰」於今年年初推出，為2026馬年樓市揭開亮麗序幕，帶來好勢頭。在競爭激烈的新盤市場中，項目能夠於眾多大型豪宅新盤中脫穎而出，不但錄得理想銷情，更取得「價量兼備」的優秀成績。這充分反映項目卓越的產品質素、優越的地段優勢及獨特市場定位，同時亦印證市場對盈大地產品牌的高度認同及信心。

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」周五(24日)於中環展銷廳舉行祝捷會，與地產代理一同慶祝項目銷售佳績。「雅盈峰」開售迄今售出91伙，佔全盤逾90%，累積套現約30億元。

陳惠慈指，項目僅餘最後8伙待售，包括2伙頂層天際特色戶，全部單位都均位處極高層，可飽覽香港禮賓府、佔地60萬香港動植物公園，以及遠眺香港公園雙園延綿翠綠景致，視野開揚廣闊。項目臨近現樓，屆時準買家可親臨現場體驗項目的景觀優勢、空間設計及用料品質，相信更能展現項目的獨有魅力。

最高成交價單位逾1.09億

「雅盈峰」開售迄今售出91伙，累積成交金額約30億元。其中最高成交價單位為25樓A室，屬「CROWN COLLECTION」系列的四房雙套連工作間及私人平台間隔，實用面積1,608方呎，外連78方呎私人平台，成交價逾1.09億元，呎價6.8萬元；而最高成交呎價單位為26樓B室，屬「CROWN COLLECTION」系列的三房兩套連工作間間隔，實用面積1,254方呎，呎價7.2萬元，成交價9,028.8萬元。

為答謝各大代理行一直以來的支持，發展商於昨日祝捷會特別準備豐富禮品，當中包括 集團旗下位於日本二世古的PARK HYATT 住宿連私人溫泉及滑雪體驗、泰國布吉 AQUELLA高爾夫球及住宿體驗等，與代理分享項目佳績的喜悅，並讓一眾代理親身感受盈大地產於其他亞太地區的優質項目。