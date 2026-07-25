海瑅灣於深圳舉行品牌美學展 以香港尊尚臨海生活美學空間為主題｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13期「海瑅灣」，為近年香港罕有「真正臨海」的住宅項目，自開售以來反應熱烈，至今已售逾844伙，成交金額逾74億元。

「海瑅灣」傲踞港鐵康城站，住戶可經由24小時有蓋行人通道，經「The LOHAS康城」商場連接港鐵站。由港鐵康城站出發，4站直達港鐵鰂魚涌站，迅達港島東CBD暢享都會核心優勢。項目設有逾8.3萬方呎臨海度假式園林會所「CLUB MIRABELLE」，以臨海度假式生活「SEASIDE RESORT LIVING」為設計主題，最矚目為50米臨海無邊際泳池及25米室內恆溫泳池，海天一色景致盡收眼底。此外，海瑅灣設有尊貴入口連接約5公里長將軍澳單車環線及海濱長廊，住戶隨時暢遊將軍澳海濱長廊，悠然享受海濱社區獨有氛圍。臨海度假式生活吸引不少內地專才及外籍人士進駐，形成「國際精英社區」，加上附近國際學校林立，例如英基清水灣小學、耀中國際幼稚園(將軍澳)及法國國際學校，亦鄰近香港科技大學，提供多元優質教育選擇。