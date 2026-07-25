海瑅灣於深圳舉行品牌美學展 以香港尊尚臨海生活美學空間為主題｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13期「海瑅灣」，為近年香港罕有「真正臨海」的住宅項目，自開售以來反應熱烈，至今已售逾844伙，成交金額逾74億元。
「海瑅灣」傲踞港鐵康城站，住戶可經由24小時有蓋行人通道，經「The LOHAS康城」商場連接港鐵站。由港鐵康城站出發，4站直達港鐵鰂魚涌站，迅達港島東CBD暢享都會核心優勢。項目設有逾8.3萬方呎臨海度假式園林會所「CLUB MIRABELLE」，以臨海度假式生活「SEASIDE RESORT LIVING」為設計主題，最矚目為50米臨海無邊際泳池及25米室內恆溫泳池，海天一色景致盡收眼底。此外，海瑅灣設有尊貴入口連接約5公里長將軍澳單車環線及海濱長廊，住戶隨時暢遊將軍澳海濱長廊，悠然享受海濱社區獨有氛圍。臨海度假式生活吸引不少內地專才及外籍人士進駐，形成「國際精英社區」，加上附近國際學校林立，例如英基清水灣小學、耀中國際幼稚園(將軍澳)及法國國際學校，亦鄰近香港科技大學，提供多元優質教育選擇。
一連三日在深圳蛇口招商花園城舉行
有見及此，發展商特意在深圳舉辦兩場「海瑅灣LA MIRABELLE 深圳品牌美學展」，活動以香港尊尚臨海生活美學空間為主題，展示由世界著名設計團隊，包括 CCD 鄭中設計事務所及 BLINK DESIGN GROUP 匠心打造的美學空間，以及項目優越臨海景觀，讓內地客人感受香港尊尚臨海度假生活方式的魅力及了解項目背後的設計理念。項目首場品牌美學展於7月24日至26日(周五至日)在深圳蛇口招商花園城舉行，首日出席活動的發展商代表包括信置執行董事田兆源及招商蛇口海外發展事業部總經理李堯。
信置執行董事田兆源表示，「海瑅灣」是集團與多間發展商包括招商局置地攜手打造的重要項目，凝聚雙方在地產發展、營運及管理多方面的專業優勢及經驗，為深港合作的重要成果之一。「海瑅灣」經未來六號幹線，約18分鐘便捷通往西九龍一帶，迅達高鐵西九龍站往返深圳，大大縮短交通時間，因此項目自開售以來已錄不少內地買家。集團很高興藉著今次品牌美學展，向更多大灣區客人展示香港尊尚臨海生活的獨特魅力。
招商蛇口海外發展事業部總經理李堯稱，「海瑅灣」是招商局置地與信置深化合作的重要體現，亦是招商局置地「紮根香港」、落實「美好香港」計劃的積極實踐，雙方一直秉持優勢互補、協同發展的合作精神，打造多個優質項目。集團期待透過「海瑅灣」進一步促進深港兩地資源與生活方式的交流，為內地客人帶來更具國際視野及品質的濱海生活體驗。
「海瑅灣II」由2座物業組成，為項目第3座及5座，細分為3A、3B、5A及5B座，實用面積303至1,314方呎，當中兩房佔920伙最多。項目於地下、1樓及2樓合共提供359個住客車位，預計關鍵日期2027年6月30日。