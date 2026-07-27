中原工商舖：6月商廈租賃交投失守500宗 按月跌6% 港九空置率續改善｜工商市況

差餉物業估價署最新數據顯示，私人寫字樓租金指數報209.5點；其中甲級寫字樓租金指數報207.3點，較去年同期211點按年下跌1.8點，反映寫字樓租金持續尋底，加上外圍局勢未見明朗，市場觀望氣氛濃厚，影響企業擴展業務步伐，影響寫字樓租務表現。6月份商廈租賃市場交投亦見放緩，租務成交宗數失守500宗水平，為今年2月後單月新低。根據中原(工商舖)最新統計，6月份錄得商廈租賃成交約483宗，按月下跌約6.76%；涉及租用樓面面積約121萬平方呎，按月減少約11.54%。中原(工商舖)預期，由於企業普遍維持審慎監控策略，市場消化現有供應需時，展望7月及第三季發展，商廈租務交投將繼續調整，短期內以平穩築底為主，7月份商廈租務成交將維持在約500宗水平，宗數將會窄幅上落。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，根據中原(工商舖)資料，6月份商廈市場錄得約483宗租賃成交，按月及按年跌6.76%及5.29%；涉及租用樓面面積約121萬方呎，按月及按年分別減少約11.54%及約44.82%。儘管大市租賃成交宗數受壓，但核心區指標甲廈仍不乏錄得中資機構承租個案。當中，6月錄得較矚目租賃成交為殷拓投資香港有限公司續租中環國際金融中心二期高層全層，面積約23,592方呎，以每月約353.8萬元承租，折合呎租約150元，租期為4年，反映中資企業對核心區甲廈需求依然強勁。

港島整體甲廈空置率按月改善 0.25 個百分點

港九甲廈空置率整體錄得改善。陳雁樓指出，6月份港島整體甲廈空置率錄得11.02%，按月改善0.25個百分點，按年大幅回落2.62個百分點。中環及金鐘區表現較好，最新空置率分別錄得10.41%及4.95%；中環按月改善0.46個百分點，按年更大幅改善3.78個百分點；金鐘雖按月微升0.50個百分點，但按年亦大幅回落3.83個百分點；而銅鑼灣則窄幅上落，錄得8.29%，按月及按年分別微升0.54及0.78個百分點。

九龍區空置率方面，6月份整體甲廈空置率錄得15.94%，按月及按年分別改善0.04個百分點及0.18個百分點。分區方面，尖沙咀區表現相對穩健，最新空置率錄得6.52%，按月及按年分別回落0.17及0.79個百分點；東九龍則走勢分化，觀塘及九龍灣表現一般，分別錄得18.09%及25.27%，觀塘按月及按年均上升0.56及3.12個百分點；九龍灣按月改善1.02個百分點，但按年則上升1.57個百分點。