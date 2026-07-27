十大屋苑｜周末買賣錄「3連跌」 利嘉閣：新盤搶焦點+颱風夾擊窒礙成交

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場仍充斥較多利淡因素，加上新盤及颱風前後夾擊，令二手市場遇冷，十大屋苑交投持續下跌。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(25至26日)十大指標屋苑僅錄得3宗二手成交，較上一個周末(18至19日)的6宗，按周再減50%，連跌3周兼創自2025年2月次周以來的77周最少。
廖偉強指出，近日市場氣氛不佳，受美伊關係惡化，戰事不息令油價反覆上升，增加市場對息口走勢的憂慮，均按兵端視下周美國議息的啟示。此外，兩大新盤開售搶盡焦點，而周日則受颱風「紅霞」來襲影響，令睇樓及買賣洽商被迫取消或改期，均令十大屋苑交投進一步萎縮。
剛過去周末兩天的十大指標屋苑中，若以區域劃分，新界區錄得2宗成交，表現最好；港島區錄得1宗交易；而九龍區則暫未錄得買賣。若以屋苑劃分，只有太古城、沙田第一城及嘉湖山莊各自錄得1宗成交，其餘7個屋苑均未見交投。
太古城高層戶1290萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，世界盃結束後，他區新盤再度出擊刺激整體樓市氣氛，而在過去周末兩天，太古城亦錄得1宗成交，為北海閣高層E室，實用面積約708方呎，成交價約1,290萬元，呎價約18,220元。
新都城本月僅錄5宗買賣
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮說，過去周末兩天，新都城暫未有錄得成交，當中包括受區內新盤開售搶去焦點，加上颱風「紅霞」肆虐，令部分預約睇樓個案取消，窒礙交投。至於本月至今，新都城暫只錄約5宗買賣，平均呎價約15,437元，當中原因包括受本月上旬世界盃賽事影響而拖慢進度，相信情況在下周將有改善。
沙田第一城低層戶615萬售出
利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛指出，沙田第一城在剛過去的周末暫錄得1宗買賣，成交單位為36座低層E室，實用面積約478方呎，以約615萬元沽出，呎價約12,866元。