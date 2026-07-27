十大屋苑｜周末買賣錄「3連跌」 利嘉閣：新盤搶焦點+颱風夾擊窒礙成交

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場仍充斥較多利淡因素，加上新盤及颱風前後夾擊，令二手市場遇冷，十大屋苑交投持續下跌。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(25至26日)十大指標屋苑僅錄得3宗二手成交，較上一個周末(18至19日)的6宗，按周再減50%，連跌3周兼創自2025年2月次周以來的77周最少。

廖偉強指出，近日市場氣氛不佳，受美伊關係惡化，戰事不息令油價反覆上升，增加市場對息口走勢的憂慮，均按兵端視下周美國議息的啟示。此外，兩大新盤開售搶盡焦點，而周日則受颱風「紅霞」來襲影響，令睇樓及買賣洽商被迫取消或改期，均令十大屋苑交投進一步萎縮。