2名教大內地生合租大埔八號花園兩房 預繳一年租金近19萬｜二手樓租賃

踏入租賃旺季，不少內地生積極搵盤。中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯表示，分行最新錄得大埔八號花園1座中層A室租賃成交，單位實用面積約438方呎，兩房間隔，議價後以1.58萬元租出，呎租約36.1元。

據了解，新租客為2名內地男學生，新學年於教大升學，見屋苑位置方便，單位間隔合用，即決定以先付一年租金方式租入單位自住，涉及金額18.96萬元。業主於2017年以約490萬元購入單位，現可享約3.9厘租金回報。

資料顯示，八號花園位於大埔市中心安慈路2號，1984年入伙，共有4座，提供527個單位。