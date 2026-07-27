利嘉閣：百大新晉屋苑6月登記續創紀錄新高 次季買賣升幅跑贏大市及傳統屋苑｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在過去數十年「傳統十大屋苑」作為樓市的風向標引領市場走勢，但當中部分屋苑樓齡已高，未能滿足現代買家的多元要求。現時已有不少具代表性的新晉屋苑可成指標，比肩「傳統十大屋苑」一同帶領現代樓市。 有見及此，利嘉閣地產研究部特意篩選全港100大新晉屋苑進行追蹤統計，綜合土地註冊處數據所得，今年第二季數據顯示，100大新晉屋苑成交量按季大幅上升26%至2,075宗，表現遠超整體二手私宅市場的15.1%、十大屋苑的4.2%及傳統50指標屋苑僅2.6%的升幅，反映資金顯著流向新晉屋苑。此現象主因在於新晉屋苑樓齡較新，避免了舊樓龐大的大廈維修及裝修成本；加上部分業主貼市價放盤帶動需求，配合低樓齡在申請長年期與高成數按揭上的優勢，以及新晉屋苑附會所等現代化配套，成功強勢吸納年輕買家與換樓客源。

綜合土地註冊處數據，2026年6月本行追蹤的全港100大新晉屋苑共錄745宗二手買賣登記(數字主要反映五月中旬至六月上旬二手市場市況)，較5月的678宗升約一成，繼今年初小陽春旺市後再次衝破700宗關口，創兩年半紀錄新高，期內登記總額錄70.78億元，較前月64.88億升約9%，同創兩年半紀錄新高。

九龍區 42 個新晉屋苑上月增幅最大 按地區劃分，上月港島、九龍及新界三區的新晉屋苑二手登記量錄兩升一跌。其中，九龍區42個新晉屋苑上月增幅最大，共錄312宗登記，較前月的265宗升18%。其中匯璽及天晉上月各錄34宗及25宗登記，分別較前月升48%及67%。日出康城12期SEASONS及6期LP6上月各錄15宗及13宗登記，其中SEASONS登記量比前月升五成，但LP6登記量按月逆市跌38%。峻瀅及凱匯上月登記量各錄13宗及12宗，分別按月升44%及20%。 新界區44個新晉屋苑上月錄得382宗註冊登記，較前月的361宗升6%。當中海之戀上月錄得22宗登記，按月升22%。SIERRA SEA及柏傲莊上月同錄21宗登記，惟按月各錄得22%及5%的跌幅；迎海及NOVO LAND上月同錄17宗登記，分別按月跌23%及19%。YOHO WEST上月登記量錄15宗，按月大升2倍。東環、尚悅及天賦海灣上月同錄13宗登記，當中東環及尚悅按月同跌13%，天賦海灣登記按月則大升1.17倍。

港島區 14 個新晉屋苑 6 月買賣登記微跌 至於，港島區14個新晉屋苑6月共錄51宗買賣登記，較前月的52宗微跌2%。當中囍匯上月錄9宗登記，按月持平；港島南岸3期BLUE COAST及翰林峰上月同錄6宗登記，按月分別跌50%及升20%。而香島上月錄5宗登記，按月大升1.5倍。而薄扶林道63號、KENNEDY 38及形薈上月同錄4宗登記，分別按月跌33%、持平及升33%。

料本月登記量會跌至 550 宗水平回氣 樓價方面，每區最活躍的新晉屋苑當中，6月樓價報升的屋苑有19個，而報跌者有11個。當中，上月樓價錄得實質升幅較顯著的屋苑包括SIERRA SEA、BLUE COAST及翰林峰，分別錄得7.5%、6.6%及6%的升幅。至於錄得樓價跌幅較顯著的屋苑包括凱匯跌6.4%、迎海跌4.5%及SEASONS跌3.4%。 陳海潮指出，整體樓市於6月中下旬開始持續於低位徘徊，一手新盤推售放緩、二手即市交投稍有轉慢，加上世界盃於6月開鑼，矚目全城，令部分客源暫緩入市計劃，故綜合預測落入本月的百大新晉屋苑二手登記量會跌至550宗水平回氣，再待累積購買力，若7月下旬新盤推售反應熱烈，相信可帶動整體二手成交量回升，而新晉屋苑料將更受惠。