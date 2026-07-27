中原地產住宅部上半年業績逾24億 按年升41% 創5年新高｜代理動態

2026年上半年，受惠於撤辣、低息環境及股市帶來的財富效應，香港樓市價量齊升。中原地產精英充分把握機遇，創造出亮麗成績。今年上半年，中原地產香港住宅部營業額逾24億元，創出5年新高。中原地產今日(27日)假麗晶酒店舉行頒獎禮，並特意邀請發展商高層蒞臨共賀佳績之餘，同時擔任頒獎嘉賓，頒發各獎項的冠軍殊榮，為頒獎禮生色不少。

今天的上半年度營業獎頒獎禮，一共頒發近400個營業獎項，包括最多單數獎、傑出地產代理、分行經理、區域經理及董事等獎項，同時新增優先達標 - 超卓地產代理獎、傑出董事及最高業績董事等獎項。今年誠邀10位發展商嘉賓頒發多個冠軍獎項。其中太古廣場3期(中半山組)廖塋以2,146萬元之佳績，勇奪住宅部以及全公司傑出地產代理兩大冠軍殊榮；新界東董事余志偉則以3.6億元的驕人成績，奪得最高業績董事冠軍，實力非凡。