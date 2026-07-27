中原地產住宅部上半年業績逾24億 按年升41% 創5年新高｜代理動態

2026年上半年，受惠於撤辣、低息環境及股市帶來的財富效應，香港樓市價量齊升。中原地產精英充分把握機遇，創造出亮麗成績。今年上半年，中原地產香港住宅部營業額逾24億元，創出5年新高。中原地產今日(27日)假麗晶酒店舉行頒獎禮，並特意邀請發展商高層蒞臨共賀佳績之餘，同時擔任頒獎嘉賓，頒發各獎項的冠軍殊榮，為頒獎禮生色不少。
今天的上半年度營業獎頒獎禮，一共頒發近400個營業獎項，包括最多單數獎、傑出地產代理、分行經理、區域經理及董事等獎項，同時新增優先達標 - 超卓地產代理獎、傑出董事及最高業績董事等獎項。今年誠邀10位發展商嘉賓頒發多個冠軍獎項。其中太古廣場3期(中半山組)廖塋以2,146萬元之佳績，勇奪住宅部以及全公司傑出地產代理兩大冠軍殊榮；新界東董事余志偉則以3.6億元的驕人成績，奪得最高業績董事冠軍，實力非凡。
調升全年住宅部營業目標至48億元
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑於頒獎禮上感激同事時刻保持拼勁，展現專業服務，才能獲得今天的豐碩成果。除了前線同事的努力，亦感謝後勤同事的支援，尤其於房地產科技(PropTech)的開發，一直領導市場，由去年推出全港首創的「中原估算」為全港約130萬個私樓單位提供20億個樓價估算，以及內部應用程式Smart AI Kit。至今年中原地圖推出一手窗景，以及中原地產APP成為首家於華為鴻蒙系統上架的香港地產代理APP，精準的地產科技投放，令中原地產前線同事如虎添翼，2026年上半年中原地產香港住宅部創出逾24億元的5年同期業績新高，較去年升41%，並促成逾23,000宗一二手及租賃成交。在樓市利好因素不變，中原地產前線與後勤的通力合作下，陳永傑調升全年住宅部營業目標至48億元。