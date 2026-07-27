利嘉閣夥家福會舉行「日式家居收納大法」員工講座 為同事增值兼減壓｜代理動態

不少參與是次講座的前線同事表示，日式收納概念簡潔，技巧實用貼地，故可在極短時間內輕鬆掌握整理要訣及應用技巧，除了可改善個人家居及辧公環境變得舒適，在日常與客戶溝通時，亦可帶來更多生活化的交流，例如向客戶分享單位生活動線、空間規劃，以至收納布局等的有用建議，令客人感受到同事的貼心服務與專業形象並行。

利嘉閣地產與香港家庭福利會(家福會)合作無間，今年更連續第2年獲成為該會「Homeland」2026活動的主要合作夥伴，共同推廣家庭幸福感，致力提升家庭成員的身心靈滿足。上周五(24日)公司再度攜手家福會，為利嘉閣員工舉辦《家居收納大法》企業專場講座，並特別邀請日本認證收納師分享專業家居收納技巧，反應熱烈，近40位前線及後勤同事，在愉快的氣氛中積極參與，收穫滿滿。

《家居收納大法》企業專場講座特別邀請日本認證收納師分享專業家居收納技巧，反應熱烈，近40位前線及後勤同事，在愉快的氣氛中積極參與，收穫滿滿。

利嘉閣地產企業傳訊及研究部高級聯席董事關碧紅表示，公司一向重視員工在工作及生活中取得平衡，並且積極推動「家庭友善」的企業文化，着重員工身心靈的健康；是次講場讓同事學到收納技巧，藉此提高同事的生活質素，令家庭更和諧，增加幸福感。同時間，亦可增強前線同事在家居空間運用方面的專業知識，可以為客戶提供更多實用建議。

關碧紅亦感謝家福會的支持，以及同事們的全情投入，令這場講座變得更具意義。今年稍後時間，利嘉閣地產將繼續與家福會攜手合作舉辦其他義工活動，將愛心與關懷推廣出去，積極回饋社會。