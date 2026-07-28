二手居屋買賣上半年增12% 利嘉閣：銀碼「6球」以上登記倍增｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠於本年初樓市極度暢旺，樓價指數連升12個月，二手居屋市場亦跟隨大市一同走旺。由於白居二準買證在去年第四季發出，令細價二手居屋盤源及需求早一步消化，導致今年上半年二手居屋登記量升幅有限。根據土地註冊處最新數據顯示，今年上半年全港錄得3,206宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較去年下半年的2,853宗增加12.4%；而期內成交總值錄約133.71億元，較去年下半年的112億元同步上升19.4%，登記量及總值均為近6個半年度、即三年新高。

此外，上半年的登記亦不乏矚目成交個案，當中以大角咀富榮花園一個7座中層D室的登記金額最高，該單位實用面積約592方呎，以865萬元沽出，呎價約14,611元。而按平均實用呎價計算，香港仔雅濤閣一個1座高層E室的實用呎價最高，約為15,237元，該單位實用面積約422平方呎，以643萬元成交。

售價方面，今年上半年二手居屋平均每宗售價約417.1萬元，較去年下半年的392.6萬元升6.2%，創下近5個半年度、即兩年半新高，相比2021年上半年歷史高位的539.6萬元累計跌幅約22.7%。

「 4 球」以下 3 個細價組別登記全線報跌

按樓價作分析，6個價格組別交投量錄「3升3跌」，其中升幅最大的是價值600萬元或以上組別，今年上半年共錄213宗二手居屋登記，較2025下半年的105宗急升1.03倍。值得注意的是，400萬元以下的3個細價組別全線錄得下跌，當中登記量最活躍的300萬至400萬元以內組別錄1,120宗，按半年度逆市跌6%，但仍為最多登記量的價格組別。

如以地區劃分，港島區期內升幅較大，由去年下半年的295宗升至今年上半年的370宗二手居屋登記，按半年升25%；而新界區錄得2,025宗，按半年增加12%；至於九龍區期內則錄811宗登記，較去年下半年微升8%。