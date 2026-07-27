內地美甲巨頭CANNI母企擲1629萬購觀塘德華中心高層戶料作自用｜商廈市況

東九龍商廈物業交投活躍，區內優質新式商廈憑藉現代化配備及極具吸引力的性價比，持續吸引跨境企業及實力用家進駐。新近大企業紛紛進駐該區，如 One Harbour Square中高層全層以約1.1億元沽出，呎價創該廈新低，引起市場對區內商廈高度關注。同區由麒豐資本發展的德華中心新近亦錄得矚目買賣成交，獲內地知名美甲品牌母企以約1,629萬元購入高層單位作自用，平均呎價約7,700元。 中原(工商舖)工商部高級分區營業董事余樹榮表示，新近錄得矚目買賣成交位於觀塘鴻圖道32號德華中心33樓01及02室，建築面積約2,116方呎，成交價約1,629.3萬元，平均呎價約7,700元。

余樹榮補充，新買家為內地知名美甲產品及跨境電商公司廣州凱麗日用品有限公司，該公司旗下擁有知名美甲品牌CANNI，是次透過旗下兩間香港公司，包括香港薇拉麗莎化妝品有限公司及景林國際(香港)有限公司購入物業，預計買入單位後將作自用。 目前尚餘 5 個精選單位待售 余樹榮指出，德華中心目前尚餘5個精選單位待售，叫價相當吸引，由每方呎約7,000至約7,350元不等。當中包括29樓04室，連租約形式，以每方呎約7,350元放售，適合投資者購入作長線收租；而另一低層單位5樓全層更為地舖契，並配備煤氣管道，可吸引餐飲及服務性行業，叫價為每方呎約5,500元。

余樹榮稱，德華中心由麒豐資本發展，樓高23層，物業主要提供由約581至約7,458方呎的寫字樓樓面，採用玻璃幕牆設計，配備約3.5米高的特高樓底，大幅提升採光度與空間舒適感，單位更設有獨立來去水，部分單位更可享海景，全方位滿足企業多元化需求。大廈18樓設有空中花園，並配備6層停車場，提供約103個附設電動車充電系統的車位，商業配套完善。大廈地理位置極佳，兼享港鐵觀塘綫雙站地利，步行至牛頭角站或觀塘站均僅需數分鐘，周邊亦設有多條巴士、小巴線路及的士站，為用戶及訪客提供極大交通便利。