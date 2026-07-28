外資基金8年前接火棒！紅磡海名軒3層商業樓面淪銀主盤 市值5.5億

是次出售物業為非住宅用途的商業樓層。物業總批則面積約73,820方呎，其中三樓約18,520方呎，五樓約28,030方呎，而六樓則為27,270方呎。物業樓面寬敞，採光度極佳，且用途靈活多變，更可飽覽開揚無敵維港海景。物業用家可優先使用位於地下一層的三個停車位，另可使用一樓下層的兩個貨車位及一樓上層的四個上落貨停車位作商業用途。此外，物業地理位置優越，徒步約3分鐘即可至港鐵黃埔站。至於該三層樓面經全新裝修，目前由知名國際教育機構租用作學校，並簽訂特長年期租約。

高力香港及第一太平戴維斯宣布，承接管人委託為聯合首席代理，以公開邀約方式出售紅磡環海街11號海名軒商業基座三樓、五樓及六樓。項目以現狀連租約出售，邀約遞交截止日期為今年9月3日中午12時。據悉，物業市值約5.5億元，呎價約7,450元。

高力香港物業重組服務團隊主管、資本市場及投資服務吳嘉輝表示，是次放售的三層商業樓面全部均由一所知名國際教育機構承租，加上特長租約年期，並設有租金遞增機制，新買家可享理想及穩定上升的租金回報。再者，物業享有無敵維港海景，及靠近地鐵站的地利優勢，相信將吸引尋求穩定租金回報的本地及海外投資者。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠指，海名軒三樓、五樓及六樓是市面上極罕見的臨海三連層商業樓層，物業樓面寬敞開揚，地點方便，適合作寫字樓，教育等用途，加上區內私人屋苑林立，消費力不俗，有利優質租客或用家營運及拓展生意。市區豪宅項目的商業基座屬市場罕見的投資機會，極具投資潛力。