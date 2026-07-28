三房戶創新高價沽 元朗芊御 周六再賣114伙 406萬入場

新盤氣氛轉旺，發展商積極搶吸市場購買力。新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」昨日敲定周六進行第三輪銷售共114伙，當中價單發售68伙，折實價由406萬元起；另46伙以招標形式出售。該盤同日錄得一宗「破頂」成交，為第2座16樓K室，實用面積568方呎，屬三房一套戶型，以858萬元售出，呎價15,106元。
新地代理業務部總經理張卓秀敏稱，「芊御」第三輪價單發售單位涵蓋7伙一房、49伙兩房及12伙三房一套戶，實用面積290至498方呎。以最高16%折扣計算，折實價406萬至664.83萬元，呎價12,250至14,550元；將於周六上午11時以先到先得形式發售。
入場單位為第3座9樓F室一房，實用面積290方呎，折實價406萬元，呎價1.4萬元；呎價最低單位為第3座9樓A室及9樓M室，實用面積分別413及412方呎，均屬兩房間隔，折實價分別505.93萬及504.7萬元，呎價12,250元。至於招標發售單位包括14伙三房一套及32伙平台特色戶，實用面積由250至570方呎。
張卓秀敏指，項目開售以來銷售表現火熱，價量齊升，迄今累售259伙，套現近14億元。
市建局庇利街項目接獲7份標書
市區重建局就紅磡庇利街／浙江街項目昨日截標，共接獲7份標書，入標財團包括長江實業集團(1113)、嘉華國際(173)、中國海外(688)，以及4個不知名財團等。
嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇指，是次獨資入標，項目屬難得的市區海景地，面積及規模都合適，亦鄰近港鐵站，按照市價競投。
市建局表示，由其董事會設立的招標遴選小組，將審慎評估所接獲的標書，並向董事會提交建議。董事會將就批出項目發展合約作最終決定。綜合市場資訊，項目估值由約44.2億至58億元，每方呎樓面地價介乎約6,000至7,870元。