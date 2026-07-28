三房戶創新高價沽 元朗芊御 周六再賣114伙 406萬入場

新盤氣氛轉旺，發展商積極搶吸市場購買力。新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」昨日敲定周六進行第三輪銷售共114伙，當中價單發售68伙，折實價由406萬元起；另46伙以招標形式出售。該盤同日錄得一宗「破頂」成交，為第2座16樓K室，實用面積568方呎，屬三房一套戶型，以858萬元售出，呎價15,106元。

新地代理業務部總經理張卓秀敏稱，「芊御」第三輪價單發售單位涵蓋7伙一房、49伙兩房及12伙三房一套戶，實用面積290至498方呎。以最高16%折扣計算，折實價406萬至664.83萬元，呎價12,250至14,550元；將於周六上午11時以先到先得形式發售。