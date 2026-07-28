新地西九IGC商場命名「Stage IGC」 面積逾60萬呎 今年底首階段試業

西九IGC 綜合發展項目的旗艦商場今日(28日)正式命名為「Stage IGC」。(鍾式明攝)

新鴻基地產(016)旗下西九IGC 綜合發展項目的旗艦商場今日(28日)正式命名為「Stage IGC」，樓高五層，總樓面面積逾60萬方呎，提供約240間店舖，商舖面積由數百至約1萬方呎。新地(銷售及租賃)代理租務部副總經理鄺淮萱透露，預計於今年底展開首階段試業，率先開放地下層，涉及約8萬方呎，設約40間店舖；而於2027年第三季全面開幕。 鄺淮萱表示，商場以「Step into the New Age」為品牌願景，目標客群包括區內專業人士、居民、高鐵及機鐵跨境旅客等。商場首階段開放的地下層，涉及約8萬方呎，提供約40間店舖，以本港特式美食、手信、藥妝等為主，而該層可直接連接高鐵西九龍站。

意向呎租參考西九及尖沙咀區商場 被問及招租策略及租金定位，鄺淮萱稱會緊貼市場趨勢，意向呎租會參考西九及尖沙咀區商場。商場餐飲部分佔整個租戶組合約三成，會設有「貼地」餐廳及精緻餐飲餐廳。對於本港零售市況，她認為今年上半年已有回暖趨勢，而「Stage IGC」目前招租反應熱烈，集團對商場租賃表現相當有信心，預期香港整體商場租金走勢會穩步上揚。

設543個停車位 全數配備中速充電設施 鄺淮萱指，為推動綠色出行及配合未來智慧城市發展方向，商場設有共543個停車位，亦為全港首個商場全數配備中速充電設施的停車場，當中包括20個快速充電位，全面支援電動車需要。 鄺淮萱同時介紹項目的發展理念及特色，稱西九龍是一個充滿活力的世界級綜合樞紐，集商業、文化、可持續發展與創新元素於一身，商場項目命名承載獨特理念。「Stage IGC」以舞台為核心概念，既呼應西九文化區的藝術底蘊，亦體現項目作為零售平台的角色。品牌標誌設計亦緊扣項目理念，三條線條以層層遞進的台階形態呈現，象徵引領顧客踏上「Stage IGC」屬於自己的舞台；流動曲線亦呼應建築的流線語彙，展現引領城市邁向新階段的抱負。配合「Step into the New Age」的品牌願景，項目將透過空間規劃、建築設計及可持續發展思維，打造一個啟發創新、引領城市進步的嶄新舞台。

IGC綜合商業項目包括甲級寫字樓「IGC」，其中文名稱早前正式定為「環球匯」，採用雙子塔式設計，共有四座大樓，合共提供約250萬方呎甲級寫字樓及逾60萬方呎零售商場「Stage IGC」。商場採用清晰的垂直分層規劃，匯聚零售、時尚生活、運動休閒及高端餐飲等多元商戶組合。IGC設有逾10萬方呎的花園平台、戶外廣場及中庭等多元活動場地，整體綠化面積逾20萬方呎，可提供舉辦各類文化、藝術及生活體驗活動，並與毗鄰西九文化區的節目及盛事產生協同效應。