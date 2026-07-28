上環MOETOWN全幢酒店放售 指引價3.6億

世邦魏理仕宣佈獨家代理出售位於上環高陞街 11至 13號 MOETOWN，總建築面積約30,020方呎，指引價為 3.6億元。作為市場上罕有放售的全新精品酒店資產，物業附近交通便利，鄰近頂尖學府及具顯著增值空間，勢必成為本港酒店投資市場最矚目的焦點項目之一。
MOETOWN於 2020年落成，樓齡僅約 6年，屬近年市場極為罕有的新世代酒店項目。物業由知名建築設計團隊打造，共提供 45間高規格客房，配備空中健身室（Sky Gym）、住客休閒空間及天台觀景層等設施。項目更榮獲 2025香港建築師學會優異獎（酒店類別），充分反映其卓越建築設計及營運質素。對投資者而言，較新的樓齡意味著未來數年可大幅降低資本開支及翻新成本，相較不少需要大規模翻新的舊式酒店物業，更具投資吸引力。
本物業位於高陞街11至 13號，步行僅約 4分鐘即可抵達港鐵西營盤站，約 9分鐘可達上環站，盡享港島核心交通優勢。無論前往中環商業區、金鐘、機場快線、港珠澳大橋香港口岸及高鐵西九龍站均十分便捷。項目同時毗鄰中環、上環及西營盤等成熟商業及生活圈，充分受惠來自企業客戶、金融專才、旅客及長住客的持續需求。
本物業亦鄰近香港大學主校園，車程約 10分鐘即可到達。近年香港積極推動海外學生來港升學，加上本地大學持續增加非本地生名額，學生住宿需求大幅上升。憑藉優越地理位置及客房設計，項目具備轉型為學生宿舍的潛力，為投資者提供更多元化的資產管理策略及退出方案。
世邦魏理仕亞太區資本市場部酒店及休閒物業副董事廖韋璣表示，近年香港酒店投資市場呈現明顯結構性變化，不少酒店被收購後改作學生宿舍、服務式住宅或其他用途，導致整體客房供應持續減少。隨著可供營運的酒店房間數目下降，而訪港旅客、外來專才及學生人口持續增長，市場供需關係進一步改善，為餘下酒店資產帶來更大的房價上升動力及資本增值空間。作為港島區極少數樓齡不足十年、具設計獎項加持、交通便利及擁有多元增值潛力的酒店資產，MOETOWN不僅是一項優質酒店投資，更是一個把握香港住宿市場結構性轉型機遇的難得平台。