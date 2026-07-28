上環MOETOWN全幢酒店放售 指引價3.6億

世邦魏理仕宣佈獨家代理出售位於上環高陞街 11至 13號 MOETOWN，總建築面積約30,020方呎，指引價為 3.6億元。作為市場上罕有放售的全新精品酒店資產，物業附近交通便利，鄰近頂尖學府及具顯著增值空間，勢必成為本港酒店投資市場最矚目的焦點項目之一。

MOETOWN於 2020年落成，樓齡僅約 6年，屬近年市場極為罕有的新世代酒店項目。物業由知名建築設計團隊打造，共提供 45間高規格客房，配備空中健身室（Sky Gym）、住客休閒空間及天台觀景層等設施。項目更榮獲 2025香港建築師學會優異獎（酒店類別），充分反映其卓越建築設計及營運質素。對投資者而言，較新的樓齡意味著未來數年可大幅降低資本開支及翻新成本，相較不少需要大規模翻新的舊式酒店物業，更具投資吸引力。