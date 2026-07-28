荃灣橫窩仔街兩幢雙連工廈交吉放售 9月初截標｜工廈市況

該物業位於港鐵荃灣站、荃灣西站及大窩口站核心地帶，交通網絡便捷，毗鄰酒店、大型工業大廈及成熟住宅群。區內正由傳統工業區逐步轉型為工商及住宅綜合發展區，新型工商大廈與住宅項目並存，社區配套完善，包括商場、學校及休憩設施，成為投資者及發展商青睞的熱門選擇。

是次出售物業坐落橫窩仔街轉角大單邊位置，為兩幢14層高之工業大廈，地下主要用作停車場、上落貨區及貨倉，其他樓層則為貨倉或廠房用途。兩幢大廈分別建於1973年及1975年，地盤面積約20,223方呎，現有總建築面積約223,804方呎。物業現時已成功取得規劃許可，可重建為住宅，提供約260個住宅單位，可建樓面面積逾121,000方呎，為買家提供明確的重建藍圖及顯著增值潛力。

高力香港資本市場及投資服務部執行董事吳嘉輝表示，荃灣作為新界傳統工業區轉型的前沿地帶，近年多個工業物業成功重建轉型住宅或綜合發展，市場反應熱烈。是次出售的雙連工業大廈位置優越，佔據轉角大單邊位置，兼已獲規劃許可發展為住宅項目，可提供約260個住宅單位，預計將吸引本地及海外發展商、機構投資者及財團等不同買家群組積極入標競投。現時新界工業物業重建項目持續受到市場追捧，尤其具備清晰規劃許可、優越交通配套及大規模單位數量的物業，更成為市場焦點。