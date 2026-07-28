觀塘東瀛遊廣場三相連戶連車位沽 成交呎價僅4290元｜商廈市況

九龍區多個全新商廈近月以減價促銷策略推售，一手物業成交價大幅回調，拖累二手買賣呎價同告受壓，新近觀塘區指標商廈東瀛遊廣場錄得1宗低價成交個案，該廈中高層3相連單位及5個車位，以約3,566萬元易手，成交呎價僅約4,290元。買家為區內用家，一直租用工廈物業，是次提升形象「轉租為買」升級遷至指標商廈單位。

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次成交物業位於觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場23樓A至C室，建築面積共約7,239方呎，單位成交價約3,106萬元，折合呎價約4,290元；物業以連租約形式易手，連同5個私家車位一同出售，合共涉資約3,566萬元。劉氏續稱，物業原業主為環保企業綠色金屬，於2007年以約4,250萬元夠購入該廈23樓全層，以及另買入數個車位；其後於2024年分別以約730萬元及約1,380萬元分拆出售D室及E室，連同是次出售的A至C室，累計套現約5,216萬元。以購入價計算，業主帳面獲利共約966萬元，賺幅約22.7%。至於新買家則為凱昇投資有限公司，正租用觀塘區工廈單位，相信待租約屆滿後，將遷至東瀛遊廣場單位自用。