6月尖沙咀寫字樓空置率跌至6.7% 仲量聯行：全港空置率最低核心商業區｜商廈市況

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，截至6月底，尖沙咀甲級寫字樓空置率進一步回落0.4個百分點至6.7%。在各主要商業區中，尖沙咀及中環的空置率及租金錄得最顯著的改善。尖沙咀空置率曾於2022年9月攀升至11.2%的高位。不過，受惠於內地資金持續流入，保險及財富管理機構的租務交投逐步回暖，帶動區內寫字樓需求。因此，尖沙咀空置率自2025年起持續改善，進一步鞏固該區的復甦勢頭。

仲量聯行大中華區聯席行政總裁鮑雅歷（Alex Barnes）表示，尖沙咀現已成為全港空置率最低的核心商業區。區內地標商廈北京道一號更於6月份錄得百分百出租率，為2024年來首見。憑藉該區的優厚條件，尖沙咀有望受惠於中環的外溢需求，預料下半年空置率將繼續回落。 6月份，本港寫字樓租賃市場錄得27.9萬方呎的正淨吸納量。月內一宗矚目成交為美國再保險集團承租鰂魚涌太古坊二座全層，涉及樓面面積達23,500方呎。 截至6月底，整體寫字樓空置率下跌至13.1%；其中，中環及九龍東的空置率按月分別回落0.4及0.5個百分點。