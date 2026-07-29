住宅銀主盤存量止跌回升6.9% 中原：增幅主要自中價私樓｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截止2026年6月，整體住宅銀主盤存量201個，比上季188個增加13個或6.9%，終止3季連跌回升，重上二百個水平，但仍為2023年第二季後的12個季度(3年)次低。公私營住宅存量均上升，當中私人住宅存量145個，按季增加7個或5.1%，而公營房屋存量56個，按季增加6個或12.0%。私樓銀主盤存量升幅主要來自中價樓，價值500至1,000萬急升近八成，其他價值類別則下跌。樓價持續上升，銀行明顯趁旺市加快出貨意欲，而且滙豐私有化恒生後亦加速處理銀主盤，故銀主盤存量被推高。6月股市大幅波動，加上憂慮息口走勢，二手成交轉慢，估計第三季存量有機會進一步升至約240個，仍較2025年第二季高峰期的300個為少。

私人住宅按銀主放盤價劃分，2026年第二季500至700萬及700至1,000萬新增銀主盤升幅均高達一倍半以上，惟售出量追不上新增量，故存量分別大幅上升86%及67%。1,000至2,000萬、2,000萬以上及500萬或以下的新增銀主盤升幅介乎29%到92%，但期內售出量不俗，以致存量分別下跌42%、21%及3%。

三區僅九龍區私宅銀主盤存量上升 分區而言，第二季只有九龍私人住宅銀主盤存量上升，新界持平，港島則下跌。九龍區私人住宅銀主盤存量44個，按季增加26%。九龍放盤價500至700萬及700至1,000萬新增銀主盤大升2.75倍及4倍，但售出量少於新增數量，故存量分別上升1.75倍及1.5倍。2,000萬以上及500萬或以下的售出量略為遜色，未能抵消新增數量，所以銀主盤存量上升50%及5%。而1,000至2,000萬銀主盤售出量大於增幅，致存量下跌60%，是九龍存量唯一錄得跌幅的類別。

新界區私人住宅銀主盤存量79個，與上季數字相同，沒有升跌。新界放盤價500至700萬及700至1,000萬銀主盤，售出量低於新增數量，致存量增加50%及20%。500萬或以下售出量略多於增幅，故存量微跌2%。1,000至2,000萬及2,000萬以上售出量遠多於新增數量，所以存量各減少40%。

港島區私宅銀主盤存量按季跌 8% 港島區私人住宅銀主盤存量22個，按季下跌8%。港島放盤價500至700萬及700至1,000萬銀主盤，新增數量齊升2倍，期內售出量少於新增數量，致存量上升50%及1倍。1,000至2,000萬銀主盤新增數量剛好等同售出量，故存量不變。2,000萬以上及500萬或以下的售出量高於新增數量，所以存量下跌29%及27%。

北角柏蔚山蝕幅最大 帳面蝕讓 47% 2026年第二季2,000萬以上的私人住宅銀主盤售出個案共7宗，單位實用面積介乎879到4,814方呎，全部於2019年或之前買入，有3宗上手買入為一手。當中有2宗的成交價高於業主買入價，賺幅1.72倍及58%，有4宗的成交價低於業主買入價，蝕幅介乎6%到47%，另有1宗買入價不詳。賺幅最多是沙田瑞峰花園5座高層B室，實用面積1,385呎，原業主於2003年以810萬元二手買入，其後銀主以2,800萬元放盤，最終成交價2,200萬元，帳面升值1.72倍。而蝕幅最大是北角柏蔚山2座高層C室，實用面積1,066呎，原業主於2019年以4,348萬元一手買入，其後銀主以2,800萬元放盤，最終成交價2,300萬元，帳面蝕讓47%。

另外，1,000至2,000萬私人住宅銀主盤售出賺幅超過七成的還有2宗，包括鑽石山星河明居A座高層3室，實用面積1,275呎，原業主於1998年以950萬元一手買入，其後銀主以1,850萬元放盤，最終成交價1,680萬元，帳面升值77%。馬鞍山雅典居5座高層A室，實用面積1,435方呎，原業主於2005年以800萬元二手買入，其後銀主以1,590萬元放盤，最終成交價1,400萬元，帳面升值75%。至於蝕幅約三成或以上的還有2宗，包括油塘曦臺1座高層B室，實用面積795方呎，原業主於2021年以2,051萬元一手買入，其後銀主以1,280萬元放盤，最終成交價1,295萬元，帳面蝕讓37%。太子道西雋瓏高層B室，實用面積912方呎，原業主於2014年以2,566萬元一手買入，其後銀主以1,950萬元放盤，最終成交價1,810萬元，帳面蝕讓29%。