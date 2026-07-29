新地西九龍站商場 Stage IGC年底首階段試業

「Stage IGC」總樓面面積逾60萬方呎，鄺淮萱稱該商場首階段開放地下共8萬方呎樓面，提供約40間店舖，將打造成「香港特色美食」專區，而該層可直接連接高鐵西九龍站，為配合高鐵班次餐飲商戶營業時間將延長至晚上10時30分。

本港零售市況上半年已有回暖趨勢。新鴻基地產(0016)旗下西九IGC綜合發展項目的旗艦商場昨正式命名為「Stage IGC」，樓高5層提供約240間店舖，商舖面積由數百至約1萬方呎，當中三成為餐飲。新地(銷售及租賃)代理租務部副總經理鄺淮萱昨透露，預計於今年底展開首階段試業，並於明年第三季全面開幕。

被問及招租策略及租金定位，鄺淮萱稱會緊貼市場趨勢，意向呎租會參考西九及尖沙咀區商場。商場餐飲部分佔整個租戶組合約三成，會設有「貼地」餐廳及精緻餐飲餐廳。該項目提供合共超過1.5萬方呎推廣活動場地，包括1個約3,000方呎室內空間，以及3個室外綠化空間。

對於零售市道看法，鄺淮萱指出今年上半年零售業總銷貨價值錄11%升幅，反映零售市道回暖，她稱Stage IGC招租反應熱烈，商場租金料穩步向好。

停車場配備充電設施

為推動綠色出行及配合未來智慧城市發展方向，鄺淮萱表示Stage IGC設有共543個停車位，亦為全港首個商場全數配備中速充電設施的停車場，當中包括20個快速充電位，全面支援電動車需要。