差估署｜樓價指數連漲13個月 按年飆逾12% 中原陳永傑：下半年樓價升勢不變

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，6月份受外圍市場影響，美伊和談遲遲未達成共識，加上世界盃開鑼亦影響睇樓活動，發展商不敢貿然推盤，6月份一手成交僅800餘宗，是17個月以來首次跌破千宗成交量。成交量減少導致樓價升幅放緩。

於樓市利好因素不變下，陳永傑預期樓市升勢不變，下半年樓價升幅約3%至5%。

若美突發加息 料對港樓帶來陣痛

陳永傑指，根據中原城市領先指數CCL，7月公布了的4個指數，兩升兩跌，好壞參半，未來一、兩月樓市走向相信受本周美國議息左右，若美國突發加息，相信將對港樓市帶來陣痛，惟預期加息次數不多，長遠而言仍維持於低息環境。另一關鍵因素是香港租金穩健向升，為買樓收租提供了穩定的租金回報。

租金指數再創歷史新高

6月份租金指數再創歷史新高，連漲8個月，按月上揚0.93%，受惠於暑假旺季，租金升幅擴大。陳永傑稱，專才及海外學生配額增加，令香港住屋需求有增無減，私樓租盤於暑假一盤難求，中原地產於6月份促成的租賃成交高近3,000宗，較上月急升逾倍，龐大租賃需求，令租金不斷創新高，市區私樓租金回報企穩於3厘以上。租金不斷向升，令不少用家轉租為買，同時吸引長線投資者買樓收租。