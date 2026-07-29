海瑅灣II明日次輪銷售後考慮加推 夥拍滙豐推定息按揭計劃｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」將於明日(30日) 以先到先得形式發售135伙，最低折實呎價由14,826元起。

信置執行董事田兆源指出，項目於明日銷售後，會考慮再加推新價單應市。在剛過去周末於深圳蛇口招商花園城舉行首場海瑅灣LA MIRABELLE品牌美學展，雖然期間颱風來襲，但3日累錄逾千人次參觀，反應十分熱烈。項目將於本周五至日(7月31日至8月2日)於深圳福田卓悅中心舉行第二場海瑅灣LA MIRABELLE品牌美學展。他稱，「海瑅灣」兩期迄今累沽955伙，套現逾83億元。