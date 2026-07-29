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出版：2026-Jul-29 17:01
更新：2026-Jul-29 17:01

海瑅灣II明日次輪銷售後考慮加推 夥拍滙豐推定息按揭計劃｜將軍澳新盤

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「海瑅灣II」夥拍滙豐銀行推出定息按揭計劃。

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」將於明日(30) 以先到先得形式發售135伙，最低折實呎價由14,826元起。

信置執行董事田兆源指出，項目於明日銷售後，會考慮再加推新價單應市。在剛過去周末於深圳蛇口招商花園城舉行首場海瑅灣LA MIRABELLE品牌美學展，雖然期間颱風來襲，但3日累錄逾千人次參觀，反應十分熱烈。項目將於本周五至日(731日至82)於深圳福田卓悅中心舉行第二場海瑅灣LA MIRABELLE品牌美學展。他稱，「海瑅灣」兩期迄今累沽955伙，套現逾83億元。

對於差餉物業估價署最新公布6月份全港私人住宅樓價指數連升13個月，田兆源認為，今年上半年一手貨源迅速獲得市場消化，料下半年發展商會繼續積極推盤，下半年樓價仍具上升空間。

「海瑅灣II」今日宣布，夥拍滙豐銀行推出定息按揭計劃，滙豐香港區零售銀行及財富管理業務按揭業務主管徐凱廉稱，是次為「海瑅灣II」提供3年或5年定息按揭計劃，在定息期內按揭利率鎖定為2.73厘。項目準買家於今年930日或之前提交計劃申請，並於2027131日或之前提取貸款，即可享定息利率。同時買家若於今年1231日或之前提取按揭貸款，可享額外3,888元獎賞。

「海瑅灣II」由2座物業組成，為項目第3座及5座，細分為3A3B5A5B座，實用面積3031,314方呎，當中兩房佔920伙最多。項目於地下、1樓及2樓合共提供359個住客車位，預計關鍵日期2027630日。

即睇將軍澳日出康城海瑅灣II最新資訊 (House730)

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