海瑅灣II明日次輪銷售後考慮加推 夥拍滙豐推定息按揭計劃｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」將於明日(30日) 以先到先得形式發售135伙，最低折實呎價由14,826元起。
信置執行董事田兆源指出，項目於明日銷售後，會考慮再加推新價單應市。在剛過去周末於深圳蛇口招商花園城舉行首場海瑅灣LA MIRABELLE品牌美學展，雖然期間颱風來襲，但3日累錄逾千人次參觀，反應十分熱烈。項目將於本周五至日(7月31日至8月2日)於深圳福田卓悅中心舉行第二場海瑅灣LA MIRABELLE品牌美學展。他稱，「海瑅灣」兩期迄今累沽955伙，套現逾83億元。
對於差餉物業估價署最新公布6月份全港私人住宅樓價指數連升13個月，田兆源認為，今年上半年一手貨源迅速獲得市場消化，料下半年發展商會繼續積極推盤，下半年樓價仍具上升空間。
「海瑅灣II」今日宣布，夥拍滙豐銀行推出定息按揭計劃，滙豐香港區零售銀行及財富管理業務按揭業務主管徐凱廉稱，是次為「海瑅灣II」提供3年或5年定息按揭計劃，在定息期內按揭利率鎖定為2.73厘。項目準買家於今年9月30日或之前提交計劃申請，並於2027年1月31日或之前提取貸款，即可享定息利率。同時買家若於今年12月31日或之前提取按揭貸款，可享額外3,888元獎賞。
「海瑅灣II」由2座物業組成，為項目第3座及5座，細分為3A、3B、5A及5B座，實用面積303至1,314方呎，當中兩房佔920伙最多。項目於地下、1樓及2樓合共提供359個住客車位，預計關鍵日期2027年6月30日。